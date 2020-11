Rééquilibrage du marché pétrolier : Un défi pour l’Opep

Suite à l'annonce par les laboratoires Pfizer et Biontech d'un vaccin contre la Covid-19 potentiellement très efficace, le prix du Brent a fait un bond la semaine passée de +7,5 % pour atteindre 42,4 dollars le baril. C’est le constat fait par l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans son « tableau de bord » sur les marchés pétroliers, publié hier.

Cette nouvelle, indique l’institut de recherche français, a soutenu les prix du brut tout au long de la semaine, le Brent ayant même dépassé temporairement 45 dollars le baril en milieu de semaine. Les prix ont cependant légèrement baissé après la publication des rapports mensuels des agences statistiques, (L'Agence Internationale de l'Énergie, OPEP et L'Agence d'information sur l'énergie), qui ont révisé à la baisse leurs prévisions de demande de pétrole à court terme pour les troisième et quatrième trimestres de 2020 ainsi que pour le premier trimestre de 2021. En moyenne hebdomadaire, le Brent gagne +3,2 dollars le baril (+7,9%) à 43,2 dollars le baril. Le WTI gagne +3,0 dollars le baril à 40,9 dollars le baril. « Les économistes interrogés par Bloomberg sur l’évolution du prix du Brent restent prudents avec un consensus stable à 42,3 dollars le baril pour 2020 et 48,0 dollars le baril pour 2021 » indique l’Ifpen. Ce dernier rappelle que dans son rapport mensuel, publié la semaine dernière, l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) a indiqué qu’il est bien trop tôt pour savoir comment et quand les vaccins contre la COVID permettront un retour à la vie normale. Faisant l’hypothèse d'une disponibilité généralisée d’un vaccin d'ici le milieu de l'année prochaine, l’Agence a révisé à la hausse ses prévisions de demande pour le second semestre 2021 de +0,25 million de barils par jour. Mais pour le court terme, face à la reprise de la pandémie et aux nouvelles mesures de confinement, l’AIE a révisé à la baisse ses prévisions de croissance de la demande. L'Agence s'attend désormais à ce que la demande diminue de 8,8 millions de barils par jour cette année contre 8,4 millions de barils par jour le mois dernier. La demande pour le premier semestre 2021 a également été révisée à la baisse de 0,5 million de barils par jour en moyenne. En 2021, la demande de pétrole devrait atteindre 97,1 millions de barils par jour selon l'AIE, soit une augmentation de 5,8 millions de barils par jour par rapport à 2020, principalement sous l'impulsion de la demande des pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), principalement la Chine et l'Inde. Le scénario de l'AIE est partagé par les autres agences (EIA et OPEP), qui ont révisé à la baisse leur scénario de demande pour 2020 (-8,6 millions de barils par jour pour l'EIA et -9,8 millions de barils par jour pour l'OPEP) et prévoient pour 2021 une croissance d'environ 6 millions de barils par jour. En ce qui concerne la production de pétrole, l’AIE note que celle des pays de l’OPEP+ est restée pratiquement stable au mois d’octobre avec un taux de respect des accords de réduction de la production de 103%. « Cependant, face à une reprise de la production en Libye (950.000 barils par jours en novembre et potentiellement 1 million de barils par jour début 2020) et aux Etats-Unis (après une saison cyclonique record avec plus de 29 tempêtes/ouragans enregistrés), le rééquilibrage du marché pétrolier reste un défi que les pays de l’OPEP+ devront relever lors de leur prochaine réunion et qui devrait très certainement conduire à un report de l'augmentation de la production du groupe initialement prévue en janvier (+2 millions de barils par jour) » estime l’institut de recherche français. Pour 2021, prévoit-t-il, le contexte devrait être cependant plus favorable à l’Organisation avec une très faible croissance de la production de pétrole brut hors pays OPEP (+480.000 barils par jour), compte tenu des réductions d'investissements annoncées par les compagnies. L'AIE estime ainsi que la production de pétrole brut aux Etats-Unis devrait baisser de 0,9 million de barils par jour en 2020 et de 0,5 million de barils par jour en 2021 à 10,8 millions de barils par jour. En ce qui concerne les stocks pétroliers, la situation s’améliore lentement, mais les excédents restent importants. Sur la base du scénario de demande de l’AIE et des accords actuels de l’OPEP+, les stocks OCDE resteront au-dessus de la moyenne des cinq dernières années jusqu’à la fin du premier semestre 2021. « Cette estimation ne tient cependant pas compte du stockage en mer qui, malgré une baisse significative enregistrée à l’été 2020, reste très élevé, notamment en Asie » indique l’Ifpen.

A.S.