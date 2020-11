Mesures de prévention contre la covid-19 : Les commerçants s'adaptent aux nouvelles dispositions

Récemment annoncées par le gouvernement, et suite à une recrudescence inquiétante de cas de contamination par la Covid-19, la fermeture et la limitation de temps d’activités de quelques commerçants entreront en vigueur dès aujourd’hui, et cela pour une période de quinze jours.

Durant cette période, certains commerces devront fermer leurs magasins à partir de 15 heures. Ces derniers sont en effet appelés à s’adapter aux nouvelles mesures restrictives décidées par l’Etat et restreindre leurs temps d’activité, dans un seul objectif ; celui de diminuer au mieux la propagation de la pandémie. Dans une déclaration à la Chaine 3, Selma, propriétaire d’un magasin d’électroménagers, envisage de réaménager les horaires de l’ouverture et de fermeture de son commerce ce qui engendre une perte d’une bonne partie de sa clientèle. Pour elle c’est un sacrifice justifié par une situation sanitaire alarmante. Pour d’autres commerces, la fermeture est imminente, un arrêt total des activités est exigé durant ces quinze jours. Les activités et commerces concernés sont : les salles de sports, lieux de plaisance, espaces de loisirs, ainsi que les plages...

K.H.