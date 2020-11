Communication : Un partenariat entre l’ANEP et l’ISGP pour former le personnel des entreprises publiques

L’entreprise nationale de communication, d’édition et de publicité (ANEP) a conclu un accord avec l'Institut supérieur de gestion et de planification (ISGP) pour l’accompagnement en matière de formation et de perfectionnement du personnel des entreprises publiques, a indiqué l’ANEP dans un communiqué.

"Le Groupe ANEP leader national de la communication, de l'édition et de la publicité, est heureux d'annoncer, en ce mois de novembre, la conclusion d'un partenariat stratégique couronné par la signature d'un protocole d'accord avec l'Institut Supérieur de Gestion et de Planification (ISGP), une Institution de référence dans les domaines de la formation en management d’entreprise et management public et dans le domaine du Conseil", précise la même source. "Ensemble, ANEP et ISGP encouragent les actions d’accompagnement en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage de l'ensemble du personnel des entreprises publics", explique le communiqué, ajoutant que les deux institutions "souhaitent promouvoir le développement du savoir, le développement humain et professionnel, la veille technologique, l'édition des ouvrages et la production de contenu de qualité, en vue d'instaurer les bonnes pratiques de gestion et de management". C'est aussi "une alliance entre deux entreprises du secteur public, qui placent les valeurs d'éthique, de performance et de bonne gouvernance au premier plan", a-t-on indiqué. Le protocole d'accord porte sur un échange de service gagnant-gagnant, le groupe ANEP à travers ses unités et filiales, bénéficiera des services de l'ISGP en matière de formation et de développement des compétences dans les domaines d'expertise de l'ISGP, en contrepartie ce dernier se verra accompagné par l'ANEP en matière de communication, d'édition des ouvrages, d'organisation de rencontres et d'opération de sponsoring au profit des actions pédagogique et d'information. "Nous sommes fiers d'avoir comme partenaire le groupe ANEP, un acteur majeur au centre du paysage de la communication et de l'information institutionnelle", s’est réjoui M'hamed Rekad, directeur général de l'ISGP. "l'ISGP dispose d'un vivier d’experts et de formateurs assurant la formation et l’accompagnement suivant les besoins spécifiques de l'ANEP et de ses filiales, des formations à la carte, en présentiel ou en E-learning seront dispensées suivant une pédagogie ciblée et adaptée à chaque métier", a-t-il affirmé. Pour sa part, le P-dg de l’ANEP, Adel Kansous, a indiqué que "le groupe ANEP, à travers son ambition programme de formation, touchant toutes les catégories de ses effectifs, aspire à promouvoir le savoir, le savoir être et le savoir-faire". Il a ajouté, à ce titre, "Nous devons œuvrer au développement de la ressource humaine, placer l'humain au centre de notre engagement, renouer avec la valeur du travail, du mérite et de l'éthique". A cet effet, M. Kansous s'est engagé à accompagner l'ISGP en matière de communication, à doter la bibliothèque de l'institut et de l'enrichir avec les ouvrages édités par l'ANEP, à promouvoir les actions didactiques et médiatiques de l'ISGP, un savoir-faire que l'ANEP met au profit du rehaussement de la qualité et l’accroissement de la rentabilité des entreprises publiques économiques.

T.A.