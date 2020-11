Start-ups : S’appuyer sur l’innovation pour stimuler la croissance économique

Le ministre délégué de l'Economie de la connaissance et des Startups, Yacine El-Mehdi Oualid a souligné lors de son intervention à une conférence virtuelle sur l'entrepreneuriat, la nécessité de s’appuyer sur l’innovation pour stimuler la croissance économique en Algérie.

Oualid a estimé que "l’Algérie est confrontée actuellement à de grands défis, le plus important étant le passage d'un modèle économique basé sur les revenus pétroliers à une économie plus durable, plus résiliente et plus ambitieuse", selon un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis à Alger, qui a organisé cette conférence virtuelle intitulée "Entrepreneuriat en Algérie : défis et opportunités". Appelant à une "plus grande innovation pour stimuler la croissance économique", le ministre délégué a déclaré que "pour résoudre les problèmes de demain, nous avons besoin de nouvelles solutions et idées aujourd'hui". Lors de sa présentation, M. Oualid a souligné les "progrès" réalisés récemment en Algérie en termes de mise à disposition de ressources pour les entrepreneurs, à travers notamment la création d'un nouveau fonds public dédié à l'investissement dans les startups, baptisé "Algerian Start-up Fund". S’ajoute à cela, le lancement du premier accélérateur public de startups "Algeria Venture", qui "offre des financements, des formations, du coaching et tout ce dont une startup a besoin pour démarrer", a-t-il soutenu. De son côté, le chargé d'affaires à l'ambassade des Etats-Unis, Gautam Rana, a réaffirmé "l’engagement" de l'ambassade à favoriser l'esprit d'entreprise et à diversifier l'économie en Algérie. "L'entrepreneuriat, l'innovation et la prise de risque sont profondément ancrés dans la structure des Etats-Unis", a déclaré M. Rana évoquant de célèbres entrepreneurs américains tels que Steve Jobs, Jeff Bezos et Elon Musk qui ont vécu "l’essence même du rêve américain". Rana a mis en exergue également les différents programmes de l'ambassade des Etats-Unis, visant à aider les Algériens à développer des compétences entrepreneuriales et professionnelles, à leur tête l’Initiative de Partenariat pour le Moyen-Orient (MEPI) du gouvernement américain, qui a soutenu de nombreux projets d'entrepreneuriat en Algérie, notamment l'"Algerian Startup Initiative" et "World Learning". Selon le communiqué de l’ambassade, les derniers projets d'entrepreneuriat du MEPI ont permis la formation de milliers de jeunes entrepreneurs, le lancement de centaines de nouvelles entreprises et la stabilité de dizaines d'entreprises émergentes dans plus de 20 wilayas à travers le pays. La conférence virtuelle sur l’entrepreneuriat a réuni aussi les entrepreneurs algériens, Ahmed Ramy Mebrouk, fondateur du réseau artistique Feynan et leader de NRecylci, qui ambitionne à devenir le premier écosystème de recyclage en Algérie, Chada El Islam Benmahcene, la directrice générale de la future ENTROGX Academy, Yacine Rahmoun de l'Algerian Startup Initiative ainsi que Mehdi Bentoumi et Hamza Koudri de l'ONG World Learning. Cette conférence virtuelle organisée par l’ambassade des Etats-Unis s’inscrit dans le cadre de la célébration de la "Semaine mondiale de l’entrepreneuriat". Célébré dans plus de 180 pays, cet événement a pour objectif de "permettre à quiconque, n'importe où, de l'Amérique à l'Algérie, de démarrer et de développer une entreprise plus facilement", selon le communiqué.

APS