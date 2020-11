Impôt forfaitaire unique : Des nouveaux formulaires de déclarations fiscales mis à la disposition des contribuables

La Direction générale des Impôts a annoncé la mise à disposition des contribuables relevant du régime de l’Impôt forfaitaire unique (IFU), de nouveaux formulaires de déclarations fiscales.

"La Direction générale des Impôts porte à la connaissance des contribuables relevant du régime de l’Impôt forfaitaire unique (IFU), que les nouveaux formulaires de la déclaration définitive série Gn 12 bis et de la déclaration définitive-Nouveaux contribuables- série Gn 12 ter, sont publiés et téléchargeables sur le site web de la DGI", a précisé l’Administration fiscale sur son site web. La même source a précisé que ''les contribuables relevant du régime de l’IFU, doivent obligatoirement souscrire, au plus tard le 20 janvier de l’année 2021, une déclaration définitive (série Gn 12 bis), laquelle doit faire ressortir le chiffre d’affaires ou les recettes professionnelles effectivement réalisés''. S’agissant des nouveaux contribuables, ceux-ci sont tenus de produire "la déclaration définitive (série Gn 12 ter), au plus tard le 31 décembre de l’année 2020", a fait savoir la DGI.

APS