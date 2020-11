Sommet du G20 : Engagement à préserver la planète et à adopter des énergies propres

Les dirigeants du G20 ont souligné, dans un communiqué publié à l'occasion de leur sommet, leurs engagements à préserver la planète et à adopter des énergies propres.

Au second jour du sommet de Riyadh tenu par visioconférence en raison de la pandémie du coronavirus, les dirigeants du G20 se sont engagés à préserver la planète et à adopter des énergies propres. Cet engagement a été souligné lors d'un événement annexe de haut niveau organisé sur la protection de la planète, au cours duquel les dirigeants du G20 ont mis l'accent sur l'importance de l'approche d'une économie circulaire à faibles émissions de carbone pour maîtriser les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Le communiqué a noté aussi que le G20 poursuivra ses efforts de préservation de la planète en protégeant les récifs coraliens et les écosystèmes océaniques tout en prenant des mesures concrètes pour lutter contre la dégradation des sols et la destruction des habitats naturels. "Avec une approche coordonnée sur l'environnement, nous garantissons l'engagement des pays du G20 envers la construction d'un avenir plus inclusif, durable et résilient", a précisé le document. S'exprimant lors de la réunion, le roi d'Arabie saoudite Salmane ben Abdelaziz Al-Saoud a rappelé que la protection de la planète était d'une importance primordiale. "En raison de la hausse des émissions dues à la croissance économique et démographique, nous devons prendre la tête d'approches durables, pragmatiques et efficientes pour réaliser des objectifs ambitieux en matière de climat", a-t-il plaidé.

APS