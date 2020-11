Marché pétrolier : Interrogations sur la mise en œuvre de l’accord OPEP+ en janvier prochain

Le contexte rend difficile pour l’OPEP+ d’arrêter une décision en décembre estime l’IFP Energies Nouvelles dans son « tableau de bord », sur les marchés pétroliers, publié. La solution à retenir pour l’OPEP+, estime l’institut de recherche français, est loin d’être évidente.

« Si l’on retient les perspectives de demande proposées par l’AIE en novembre, l’application de l’accord en cours (+ 1,9 million de barils par jours (Mb/j) en janvier pour l’OPEP+ en tenant compte également de la Libye à 1 Mb/j) aboutit à un léger déficit au 1er trimestre (-0,7 Mb/j) qui se renforce tout au long de l’année (-2,4 Mb/j en moyenne) » indique-t-il. Cela pourrait justifier, ajoute l’Ifpen, « de poursuivre l’accord en l’état puisque cela permet de rééquilibrer progressivement le marché ». Mais, selon lui, « plusieurs considérations sont à prendre en compte ». La première concerne la réaction des marchés financiers ; « hausse de la production » signifiera probablement, un peu mécaniquement, « baisse des prix » au moins ponctuellement, ce qui ne serait peut-être pas favorable pour l’OPEP+ d’un point de vue budgétaire (bilan production x prix à faire). La seconde considération, qui sera prise en compte par les marchés, concerne les hypothèses envisageables côté demande : les effets d’un vaccin potentiel ne se feront sentir que progressivement et la crise économique risque de peser sur celle-ci remettant peut-être en cause le scénario anticipé actuellement par l’AIE (demande 2021 : +5,5 Mb/j). La troisième concerne l’impact des décisions OPEP+ pour réduire les stocks excédentaires (OCDE, stocks en mer) ; un report d’un trimestre de la hausse de 1,9 Mb/j entraine un déficit de 2,6 Mb/j sur le 1er contre 0,7 Mb/j sinon, ce qui serait favorable au soutien des prix du pétrole. « Le risque est bien sûr que cela fragilise un peu plus la croissance économique mondiale si le prix progresse trop fortement » indique l’Ifpen. « Sur ces bases, il est envisageable que l’OPEP+ opte pour un compromis, choisissant une progression de l’offre en janvier inférieure au 1,9 Mb/j prévu par l’accord » prévoit l’institut français de pétrole. Ce dernier noter que l’agence Tass a révélé différents scénarios étudiés semble-t-il par l’OPEP. Ils comparent la mise en œuvre de l’accord (hausse en janvier) aux effets d’un report de la hausse d’un ou deux trimestres. Ils analysent ensuite les effets sur les stocks OCDE qui baissent évidemment plus vite en cas de report d’un semestre. L’Ifpen évoque des interrogations sur la mise en œuvre de l’accord OPEP+ en janvier prochain. « La hausse de 1,9 Mb/j de la production OPEP+ en janvier prochain a été décidée lors de l’accord conclu en avril 2020 » rappelle l’institut de recherche français. « Il s’agit en fait de passer d’une réduction de l’offre de 7,7 Mb/j par rapport à la production d’octobre 2018 appliqué depuis août à une réduction de 5,8 Mb/j en janvier prochain » précise-t-il. Certains pays dont l’Arabie saoudite ou la Russie souhaitent reporter cette décision. D’autres pays soutiennent en revanche une augmentation de la production, à l’image, d’après Reuters, des Emirats arabes unis, de l’Irak, ou du Koweït. Ces pays évoquent des contraintes budgétaires, l’écart trop important entre la production cible et les capacités disponibles ou encore l’effet favorable du soutien des prix aux producteurs américains. La décision sera prise lors de la prochaine réunion OPEP+, prévue le 1er décembre prochain. Evoquant, le bilan des statistiques pétrolières américaines au 13 novembre dernier, l’Ifpen, indique que les dernières publications de l’EIA ont mis en évidence une hausse très modeste des stocks pétroliers, croissance qui n’a pas remis en cause la tendance haussière sur les prix. « La demande est en léger retrait d’une semaine sur l’autre mais se situe à près de 20 Mb/j, niveau relativement élevé qui se rapproche de la moyenne 2019. La production, affectée les semaines précédentes par les ouragans, croît à nouveau pour se rapprocher des 11 Mb/j. Enfin, signe d’optimisme sur les prix, l’activité de forage progresse régulièrement depuis les plus bas atteints en août. Le nombre de rigs actifs, qui se situe à près de 230 (180 en août) désormais, reste néanmoins loin du niveau observé avant la crise (680 en mars) » relève l’institut de recherche. Le niveau d’activité, soutient-t-il, sera, dans les mois à venir, un facteur déterminant pour orienter les prix et la politique OPEP+.

A.S.