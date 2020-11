Logement AADL : Ouverture de 15 sites dans 4 wilayas aux souscripteurs pour faire leurs choix

L'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL) a consacré 15 sites dans 4 wilayas aux souscripteurs concernés par le choix de leur site de logement sur le site web de l'agence le 30 novembre, a indiqué à l’APS le directeur général de l'agence, Tarek Belaribi.

Ces sites sont repartis ainsi: un site dans chacune des wilayas de Blida, Tipasa et Boumerdes, ainsi que 12 sites dans la capitale, qui sont à El Harrach, Reghaia, Bordj El Bahri, Gué de Constantine, Birtouta, Khraicia, Draria, El Achour, Douera, Aïn Benian, Zéralda et Sidi Abdellah. M.Belaribi a exprimé la détermination de l'Agence à respecter ses engagements envers les souscripteurs, soulignant que poser aujourd'hui la première pierre pour la réalisation des derniers quotas du programme AADL 2 dans la capitale, à l'instar du reste des wilayas du pays, est «la preuve sur les efforts consentis, malgré la situation sanitaire difficile et le problème du déficit foncier». Selon le DG de l’AADL, le déficit foncier a atteint, dans le cadre des programmes AADL, 6 800 hectares, au 31 décembre 2019, une assiette foncière à même de contenir plus de 65 000 unités de logement. Ce déficit a été rattrapé, a-t-il soutenu. Dans son allocution à l’occasion de la cérémonie de lancement du dernier quota de logements AADL2 à Alger, en présence du ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Kamel Nasri et du wali d’Alger, Youcef Cherfa, M. Belaribi a fait état du lancement des travaux de réalisation de 13 300 logements de type location-vente sur un site de 107 hectares dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah, regroupant 6 cités, sur un total de 44 000 unités dont les travaux de réalisation ont été lancés récemment. Plus de 50 milliards DA ont été consacrés par l’Etat à la réalisation de ce dernier programme et au financement des projets d’aménagement extérieur, a-t-il souligné. Les nouvelles cités seront dotées de postes de police et d’établissements éducatifs, a-t-il poursuivi, citant la réalisation prévue de 3 structures publiques entre complexes éducatifs, centres de santé, postes de police, mosquées et autres. Les souscripteurs aux projets lancés durant le deuxième semestre 2020 auront la possibilité de faire le choix du site, à partir du 30 novembre, via le site électronique de l’Agence.

APS