Le chiffre d’affaires a fortement baissé : Le marché des assurances impacté par la crise sanitaire

Le marché national des assurances continue de subir les contrecoups d’une double crise économique et sanitaire. « Au premier semestre 2020, il a enregistré une régression (-12,5%) de son chiffre d’affaire, par rapport à la même période de l’année écoulée, due essentiellement aux répercussions de la crise sanitaire (pandémie de la Covid-19) qui a eu un impact certain (perte de 10,1 milliards de DA de son chiffre d’affaires) a indiqué Abdelhakim Benbouabdellah, Secrétaire du Conseil national des assurances (CNA) dans la revue de « L’Assurance ».

Les Assurances de dommages (AD), qui constituent 85,6% du total du marché des assurances, « ont toutes été fortement impactées par la Covid-19 » a-t-il relevé. Les Assurances de personnes (AP) ne sont pas en reste, étant donné qu’elles ont connu, elles aussi, d’importantes régressions à l’exception de la « prévoyance collective » qui augmente de 9,6%. « La baisse la plus significative est enregistrée au niveau de la branche «assistance», avec un taux de régression de l’ordre de -56,3%. L’arrêt de délivrance des visas suite à la fermeture des frontières a plombé l’assurance voyage » précise le Secrétaire du CNA. La revue de « L’Assurance » du CNA met en exergue, « la forte sinistralité qui a frappé le secteur du tourisme en général avec les activités corollaires que sont les transports et l’hébergement ». Dans un entretien, publié, publié dans le même revue, le président de de l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR), M. Benmicia Youcef, a constaté que « la propagation du coronavirus et les mesures prises pour l’endiguer ont fortement ralenti l’activité économique et, par conséquent, celle des assurances ». Selon lui le chiffre d’affaires global du marché des assurances « a enregistré au 30 juin 2020 un repli de 14%, en comparaison à celui réalisé au 30 juin 2019 ». Le chiffre d’affaires global du marché durant cette période s’est élevé à 67,4 milliards de dinars, contre 78 milliards de dinars durant les six premiers mois de 2019. A l’exception de l’assurance incendie, toutes les autres branches ont été concernées par cette chute. L’assurance automobile a connu une baisse de 11%, l’assurance engineering jusqu’à 40% de repli. L’assurance de personnes a enregistré, elle, une baisse de 13% due essentiellement à l’assurance voyage qui a connu une chute de 55%. Le président de l’UAR, M. Benmicia Youcef, relève que les marchés de l’assurance, dans le monde, sont en train de réfléchir à la mise en place de couvertures prenant en charge les risques liés à une crise sanitaire. M. Benmicia a indiqué que le secteur des assurances s’oriente vers la mise en place d’un dispositif de couverture de ce genre de risques, s’inspirant de la Cat-Nat. «Chez nous, aussi, les mêmes questions se posent, ce qui a amené l’UAR à créer un groupe de réflexion, composé de compétences du secteur qui auront à étudier la possibilité de mettre en place un dispositif ou régime qui couvrirait des catastrophes exceptionnelles de type Covid-19 » a révélé M. Benmcia. « Lors de l’installation de ce groupe, des orientations et pistes de réflexion ont été données, notamment suivre les débats et les réflexions au niveau international tout en s’inspirant du système mis en place en Algérie pour la couverture des Cat-Nat, car ce genre de risque ne peut être pris en charge par les seules sociétés d’assurance » a-t-il ajouté. M. Benmcia a précisé que «les résultats des travaux de ce groupe seront d’abord exploités par les organes de l’UAR, puis une proposition sera transmise aux pouvoirs publics.»

