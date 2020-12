Ericsson : Plus d'un milliard de personnes auront accès à une couverture 5G à la fin de l’année 2020

- Le rythme d'introduction de nouvelles fonctionnalités 5G s'est accéléré en 2020, tant dans le domaine des réseaux que dans celui des terminaux, malgré les incertitudes causées par la pandémie de COVID-19

- 220 millions d'abonnements 5G prévus d'ici à la fin de 2020 au niveau mondial, dont 175 millions pour la Chine, soit près de 80 %.

- L'accès fixe sans fil (FWA) est désormais proposé par près de deux tiers des fournisseurs de services dans le monde. Les connexions FWA devraient plus que tripler, pour atteindre plus de 180 millions d'ici à la fin 2026 et représenter un quart de l'ensemble du trafic de données des réseaux mobiles

- 3,5 milliards d'abonnements 5G prévus d'ici la fin 2026 - on estime qu'ils représenteront plus de 50 % du trafic de données mobiles à cette date

Selon Ericsson, quatre abonnements mobiles sur dix seront en 5G en 2026. Cette estimation figure dans la dernière édition du Mobility Report d’Ericsson. La vitesse d’adoption de la 5G en matière d’abonnements et de couverture confirme que cette technologie est celle qui se déploie le plus rapidement de toutes les générations de réseaux mobiles. Le rapport estime que d'ici la fin de 2020, plus d'un milliard de personnes - soit 15 % de la population mondiale - vivront dans une zone où la couverture 5G sera effective. En 2026, 60 % de la population mondiale aura accès à une couverture 5G avec près de 3,5 milliards d’abonnements. Ericsson a relevé son estimation pour les abonnements 5G mondiaux à 220 millions pour fin 2020, notamment grâce aux fournisseurs de services continuant à développer leurs réseaux. Cette augmentation est en grande partie due à l'essor rapide de la Chine, avec 11 % de sa base d'abonnements mobiles en 5G. Cette évolution est due à une orientation stratégique prise au niveau national, à la concurrence intense entre les fournisseurs de services, ainsi qu'aux smartphones 5G de plus en plus abordables proposés par plusieurs fournisseurs. L'Amérique du Nord devrait terminer l'année avec environ 4 % de ses abonnements en 5G. La commercialisation se fait maintenant à un rythme rapide et d'ici 2026, Ericsson prévoit que 80 % des abonnements mobiles en Amérique du Nord seront en 5G, le taux le plus élevé de toutes les régions du monde. L'Europe terminera l'année avec environ 1 % d'abonnements en 5G. Au cours de l'année, un certain nombre de pays ont retardé la mise aux enchères des fréquences radio nécessaires au déploiement de la 5G. Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et responsable de l’activité Réseaux d’Ericsson, déclare : "Cette année, la société a fait un grand bond en avant vers la numérisation. La pandémie a mis en évidence l'impact de la connectivité sur nos vies et a agi comme un catalyseur de changement rapide, ce qui est également clairement visible dans cette dernière édition du rapport d'Ericsson sur la mobilité. "La 5G entre dans une nouvelle phase de son développement, alors que de plus en plus de nouveaux appareils et applications en tirent avantage, et que les fournisseurs de services continuent à déployer la 5G. Les réseaux mobiles sont une infrastructure essentielle pour de nombreux aspects de la vie quotidienne, et la 5G jouera un rôle clef dans la future prospérité économique". Le rapport souligne également pourquoi le succès de la 5G ne se limitera pas aux chiffres atteints en matière de couverture ou d’abonnement. Sa valeur sera également déterminée par les nouveaux cas d’usage et les nouvelles applications, dont les premiers ont déjà commencé à émerger. L’internet des objets (IoT) critique concerne les équipements qui ont besoin de transmettre des informations en temps réel et sera introduit dans les réseaux 5G. Cela permettra d'offrir rapidement un large éventail de services aux consommateurs, aux entreprises et aux institutions publiques dans divers secteurs, grâce à des réseaux 5G publics et dédiés. Le Cloud Gaming fait notamment partie des applications émergentes. Les capacités combinées des réseaux 5G et des technologies de calcul de pointe permettront aux services de streaming de jeux sur smartphones de rivaliser avec une qualité d'expérience (QoE) comparable à celle des PC ou des consoles, ouvrant la voie à des jeux innovants et immersifs basés sur la mobilité.

La 5G se développe dans le domaine des réseaux comme dans celui des terminaux

Le taux d'introduction de la fonctionnalité 5G New Radio (NR) est en augmentation, avec plus de 150 modèles d'appareils 5G lancés sur le marché. De nombreux appareils prennent en charge le duplex par répartition en fréquence (FDD) et le partage dynamique du spectre (DSS) 5G. Les premiers réseaux 5G en mode Stand Alone (SA) ont été lancés en Asie et en Amérique du Nord, tout comme les premiers appareils capables d'agréger les porteuses NR.

L’accès fixe sans fil (FWA) offert par un nombre croissant de fournisseurs de services

Avec la pandémie de COVID-19 qui accélère la digitalisation et accroît l'importance et la nécessité d'une connectivité à large bande rapide et fiable à domicile, le nombre de fournisseurs de services offrant un accès fixe sans fil (FWA) est en augmentation. Près des deux tiers des fournisseurs de services proposent désormais un accès fixe sans fil. Les connexions FWA devraient plus que tripler et atteindre plus de 180 millions d'ici la fin 2026, ce qui représente environ un quart du trafic total de données des réseaux mobiles.

Cette édition du rapport Ericsson sur la mobilité comprend quatre articles de fond :

- 2020 : le dernier test FirstNet. Co-rédigé avec AT&T

- Les prestataires de services sont confrontés à trois voies alternatives pour réussir

- Le Cloud gaming mobile : une opportunité commerciale en pleine évolution

- L'entreprise industrielle en réseau

R.N