Pétrole : Le Brut de l'Opep à 46,72 dollars à la veille de la réunion de l’Opep+

Le prix du panier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), dont le pétrole brut algérien, s’est maintenu à prés de 47 dollars à la veille d’une réunion importante des signataires de la déclaration de coopération.

Selon les données de l’Organisation publiées jeudi sur son site web ‘’le panier de référence de l'OPEP (ORB), s’est établi à 46,72 dollars le baril mardi, après voir débuter la semaine à 46,43 dollars. L’ORB maintient le niveau de plus de 46 dollars en ce début décembre , et ce en attendant les décisions qui seront prises jeudi par les producteurs de l’Opep et leur alliés à l’occasion de la tenue de la 12eme réunion ministérielle des membres de l’Opep et Non Opep . Il s’agit d’un niveau le plus important que ceux enregistrés durant les précédents mois, à cause notamment de recul de la demande mondiale sur l’énergie affectée par la pandémie de Covid-19. Cette amélioration a débuté en fin de mois écoulée, et intervient suite aux les nouvelles annonces par différents laboratoires dans le monde sur l’efficacité d’un vaccin réduisant le risque d’atteinte de la Covid-19 et la possibilité d’entamer des campagnes massives de vaccination. C’est dans ce contexte que les cours de l’or noir connaissent une amélioration, d’ailleurs, le baril de Brent de la mer du Nord, côté sur le marché de Londres, sur lequel est établi le pétrole algérien, a terminé la séance de mardi à 47,42 dollars. La 12eme réunion ministérielle de l’Opep et Non Opep prévue pour demain jeudi, par vidéoconférence examinera la possibilité de la prolongation de seuil actuel de la baisse de la production qui est de 7,7 millions de barils par jours au delà de 2020. Après la 180e réunion de la Conférence de l’Opep , tenue lundi sous la présidence de l’Algérie, les 13 pays membres de l’Organisation des pays explorateurs de pétrole (Opep) poursuivent depuis mardi les consultations avec leurs alliés pour un consensus adapté à la demande pétrolière, au marché pétrolier, et à l'ensemble des pays producteurs avant la prise de décision finale jeudi.

APS