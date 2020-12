Ressources en eau : Création d’un portail web pour l’amélioration du service public

Le ministère des ressources en eau a lancé mardi une nouvelle application électronique, baptisée "Khidmati" (mon service), aux profit des usagers et des professionnels de l’hydraulique, dans le cadre de la numérisation du secteur et la simplification des procédures administratives.

"Cette application web, lancée dans les trois langues, arabe français et anglais, permet d’améliorer le service public et de lutter contre la bureaucratie", a assuré le ministre des Ressources en eau, Arezki Baraki, qui a assisté à la cérémonie du lancement de l'application, au siège de son département. Outre la prise en charge rapide des préoccupations de citoyens, cette nouvelle application permettra également de connaître les problèmes qui entravent l’avancement de certains projets, a ajouté M.Baraki. Le présentateur de l’application, Youcef Lahouazi, a précisé que ce portail est dédié aux personnes physiques et morales. "Il facilitera ainsi la tâche aux ménages et aux entreprises en leur permettant le payement électronique de leur factures ou la formulation de leurs demandes de raccordement aux AEP sans avoir à se déplacer sur les lieux, a-t-il expliqué. L’application profite également aux agriculteurs qui souhaiteraient formuler des demandes autorisations pour la réalisation de forages et de puits ou leur réhabilitation, a-t-il ajouté. Quant à l’intérêt de cette application pour les professionnels du secteur tels les bureaux d’études ou les entreprises d’exploitation des eaux minérales, l'application leur permettra notamment de formuler leurs demandes et d’envoyer leurs dossiers aux services concernés via internet. Les usagers disposeront de leurs mots de passe afin d’accéder à leurs propres comptes et de suivre l’état d’avancement de leurs dossiers en temps réel, ajoute M. Lahouazi. En somme, "la finalité c’est de minimiser au maximum le contact physique avec les citoyens et les entreprises, tout en assurant une fluidité dans le traitement de leurs requêtes et leurs dossiers", a-t-il résumé. Le portail web comporte, en outre, la page Facebook du ministère et sa chaine YouTube qui fournit des informations continues sur l’actualité du secteur et sur l’avancement des projets.

APS