Activité industrielle : Les taux d’utilisation des capacités de production

L’office national des statistique (ONS) vient de publier une note sur l’activité industrielle du secteur. La première partie traite la mesure du niveau de la production industrielle par son indice et les taux d’utilisation des capacités de production des entreprises publiques.

La deuxième partie illustre certains principaux paramètres liés la valeur ajoutée (qui couvre aussi bien le secteur public que le privé), le chiffre d’affaires et l’emploi dans le secteur public et dont les données ne couvrent pas la totalité des entreprises industrielles, notamment au niveau de certains secteurs d’activité, tel que l’industrie chimique et les ISMMEE et le commerce extérieur. L’ONS indique qu’après un déficit, de plus de cinq points, observé en 2018, le Taux d’Utilisation des Capacités de production (TUC) marque une légère hausse en 2019, passant, respectivement, de 50,8% à 51,9%, enregistrant un excédent de 1,1 point. Cette tendance touche, notamment les hydrocarbures qui inscrivent un gain de 4,2 points, les Mines et Carrières +17,3 points, les ISMMEE + 2,8 points et l’industrie agro-alimentaire +8,6 points. En revanche, des pertes caractérisent, particulièrement, les matériaux de construction qui observent un déficit de 16,6 points. A un degré moindre, les industries chimiques observent, également, un manque de 2,2 points. Passant de 85,0% en 2018 à 89,2% en 2019, le taux d’utilisation des capacités de production des Hydrocarbures affiche un relèvement et enregistre un excédent de 4,2 points. Cette tendance est observable, particulièrement, au niveau de la liquéfaction du gaz naturel dont le taux passant de 63,0% en 2018 à 70,8% en 2019 et un cumul de 7,8 points. En revanche, le raffinage de pétrole brut accuse une perte de 4,9 points. Le taux d’utilisation des capacités de production des Mines et Carrières marque un redressement en inscrivant un gain de 17,3 points. Il passe de 49,8% en 2018 à 67,1% en 2019. Cette hausse est tangible au niveau de l’extraction de la pierre, argile et sable avec un gain de 17,3 points et un taux passant de 45,6% en 2018 à 62,9% en 2019 ainsi que de l’extraction du minerai de phosphates qui enregistre un excédent de 23,5 points et un taux passant de 60,2% à 83,7%. En revanche, avec un taux passant de 93,3% en 2018 à 75,0% en 2019, l’extraction du minerai de matières minérales observe un déficit de 18,3 points. A un degré moindre, l’extraction du minerai de fer et celle du sel, enregistrent des pertes respectives de 1,2 et de 3,2 points. Le taux d’utilisation des capacités de production des ISMMEE a connu un gain de 2,8 points entre 2018 et 2019, avec un taux passant, respectivement, de 26,3% à 29,1%. Plusieurs activités sont concernées par ce relèvement. La sidérurgie et transformation de la fonte et acier se démarque avec un excédent de 19 points et un taux passant de 33,9% à 52,9%. La fabrication des biens de consommation électrique affiche un gain de plus de 7 points avec un taux passant de 11,6% en 2018 à 18,7% en 2019. La construction du matériel ferroviaire enregistre, également, une amélioration de 5,9 points, avec un taux passant, respectivement, de 40,8% à 46,7%. L’ONS pointe une baisse du taux d’utilisation de leurs capacités de certaines entreprises. La fabrication des biens de consommation mécanique affiche un déficit de 12,3 points et un taux passant de 13,6% en 2018 à 1,3% en 2019. De même, la transformation des métaux non ferreux accuse une perte de 6,9 points, avec un taux passant, respectivement, de 11,6% à 4,7%. Le taux d’utilisation des capacités de production des matériaux de construction a connu une perte de 16,6 points avec un taux passant de 91,4% en 2018 à 74,8% en 2019. Cette tendance est perceptible au niveau de la fabrication des liants hydrauliques dont le taux passe de 97,6% en 2018 à 78,4% en 2019 accusant ainsi un déficit de plus de 19 points et, également, au niveau des matériaux de construction et produits rouges qui accusent un déficit de 16,7 points avec un taux passant, respectivement, de 82,9% à 66,2%. En revanche, l’industrie du verre affiche un gain de 6,3 points en 2019 par rapport à l’année 2018. Le taux d’utilisation des capacités de production des Industries chimiques passe de 42,7% en 2018 à 40,5% en 2019 enregistrant ainsi un déficit de 2,2 points. Cette tendance résulte du recul observé au niveau de certaines branches. La fabrication des autres biens intermédiaires en plastique affiche une perte de 15,7 points avec un taux passant de 84,6% en 2018 à 68,9% en 2019. Les autres produits chimiques accusent un déficit de 3,7 points. Les produits pharmaceutiques marquent, également, un déficit de près de 5 points, avec un taux passant de 91,5% en 2018 à 86,6% en 2019 et ce, après une succession de gains observée dès l’année 2016. Idem pour la fabrication de peintures qui enregistre une perte de 4,8 points, avec un taux passant, respectivement, de 60,4% à 55,6%. En revanche, la chimie organique de base marque un redressement en affichant un excédent de 2,4 points entre 2018 et 2019. Le taux d’utilisation des capacités de production de l’industrie agro-alimentaire poursuit sa tendance à la hausse. Il passe de 70,9% en 2018 à 79,5% en 2019, enregistrant ainsi un gain de 8,6 points. Les Industries Textiles et de la Confection marquent un gain de 4,3 points avec un taux d’utilisation des capacités de production passant de 27,0% en 2018 à 31,3% en 2019. Après un excédent de près de 11 points constaté en 2018, le taux d’utilisation des capacités de production des cuirs et chaussures poursuit sa tendance à la hausse. Le taux d’utilisation des capacités de production des Bois, liège et papier poursuit, également, sa tendance à la hausse. Il passe de 29,5% en 2018 à 37,4% en 2019, enregistrant ainsi un gain de 7,9 points.

Abdelkrim Salhi