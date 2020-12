Marché pétrolier : l’OPEP+ a choisi le compromis

Le prix du Brent gagne 8 dollars le baril soit 19 % en un mois relève l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen), dans son dernier tableau de bord, sur les marchés pétroliers, publié lundi.

« En moyenne hebdomadaire, le cours du Brent ICE (contrat future à 1 mois à Londres) poursuit sa progression et gagne, par rapport à la semaine précédente, 0,9 dollar le baril (+1,8 %), s’établissant à 48,5 dollars le baril a constaté l’institut de recherche français. Le cours du WTI (pétrole américain) s’est établi à 45,5 dollars le baril, soit un gain de 0,6 dollar le baril (+1,4 %). Les prix spots sont également en hausse, se situant à 49 dollars le baril en fin de semaine dernière, prix qui correspond aussi à la moyenne anticipée désormais pour 2021. « Le recul des écarts de prix entre les cotations à 1 et 2 mois sur le marché à terme met en évidence une orientation haussière, qui reste bien sûr fragile en raison de l’instabilité du contexte économique et sanitaire » analyse l’institut. « Mais, en tout état de cause, l’annonce le 3 décembre de l’accord de l’OPEP+, prévoyant une hausse graduelle et prudente de la production en 2021, a été bien accueillie par les marchés » note l’Ifpen. Ce mouvement haussier du marché pétrolier, ajoute-t-il, « est aussi porté par un contexte financier relativement optimiste en raison des programmes de vaccination en cours (Chine, Russie…) ou prévus (Europe, Etats-Unis…) ». L’Institut français indique que les réserves américaines de pétrole brut ont reculé de 0,7 million de barils la semaine passée, soit un peu moins que prévu. Elles se situent, d’après l’EIA, à 7 % au-dessus de la moyenne sur 5 ans, ce qui représente 30 millions de barils (Mb) d’écart. Les stocks stratégiques, à 638 Mb, sont stables, retrouvant le niveau de début d’année après avoir atteint près de 660 Mb au cours de l’été pour absorber les surplus. Si la production se maintient autour de 11 millions de barils par jour (Mb/j), le niveau d’activité poursuit en revanche sa progression sous l’effet de la fermeté des prix du pétrole. Le bilan pétrolier américain fait apparaitre au 27 novembre une situation d’exportateur net de pétrole et de produits à hauteur de 0,9 Mb/j.

Un accord à la fois pragmatique et équilibré

« Comme envisagé le 23 novembre, l’OPEP+ a choisi le compromis au cours de sa dernière réunion, reportée du 1er au 3 décembre compte tenu des divergences sur la politique à tenir » souligne l’Ifpen. Trois visions s’affrontaient : l’une, soutenue par l’Arabie saoudite, voulait repousser d’un trimestre la hausse de 1,9 Mb/j prévue par le dernier accord ; d’autres comme les Emirats arabes unis souhaitaient le respect des accords passés (la presse a fait état en novembre de dissensions importantes avec l’interrogation de ce pays sur l’intérêt de son maintien au sein de l’OPEP, organisation qu’il estime brider son potentiel); les troisièmes, portés par la Russie et le Kazakhstan, proposaient d'augmenter progressivement la production au cours du premier trimestre 2021. L’accord prévoit une hausse de la production de 0,5 Mb/j en janvier, ce qui fera passer la baisse par rapport à octobre 2018 de 7,7 Mb/j à 7,2 Mb/j (+0,5 Mb/j) au lieu des 5,8 Mb/j (+1,9 Mb/j) envisagés. Des réunions ministérielles mensuelles sont prévues pour proposer d’éventuels ajustements à la hausse, à hauteur de 0,5 Mb/j au maximum par mois, en fonction du contexte. « En choisissant une progression au 1er trimestre comprise entre 0,5 Mb/j (janvier seul) à 1,5 Mb/j (3 x 0,5 Mb/j), le déficit du 1er trimestre 2021, qui aurait pu atteindre jusqu’à 2,8 Mb/j sans hausse, sera moins important » estime l’institut de recherche français. « D’après nos estimations, et en retenant le scénario haut (+1,5 Mb/j) et les hypothèses AIE de demande, le déficit se situerait à 1,8 Mb/j, ce qui limiterait la pression haussière sur le prix » estime l’Ifpen. Sur l’année, et sans ajustement de production après mars, « le déficit atteindrait en moyenne 3,2 Mb/j » prévoit-t-il, ce qui représente un recul de 1100 Mb des stocks au niveau mondial. Cela permettrait de réduire les excédents détenus par les pays occidentaux (500 Mb environ sur une base de 92 jours de consommation) et ceux stockés en mer (300 Mb environ au 3e trimestre). « Ces estimations doivent être considérées comme des ordres de grandeur alors que de nombreux paramètres sont incertains : croissance économique en 2021, politique effective de l’OPEP+, évolution de l’offre de shale oil… » précise l’Ifpen. Pour ce dernier, globalement, l’accord de l’OPEP+, est « à la fois pragmatique, adapté à une situation incertaine, et équilibré dans la mesure où il est favorable à court terme aux producteurs et, sur le long terme, aux consommateurs ». Le soutien probable des prix, estime l’Institut, « est à l’évidence bénéfique pour renforcer les revenus des producteurs ». L’accord permet par ailleurs d’envisager une relance progressive des investissements en exploration/production, seule façon d’assurer l’équilibre futur du marché et d’éviter à terme une possible crise pétrolière néfaste d’un point de vue économique. « Enfin, en freinant la consommation et en favorisant les alternatives au pétrole, la hausse des prix (si elle est durable) est également favorable à la transition écologique » soutient l’Ifpen.

Abdelkrim Salhi