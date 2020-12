PME : Publication des nouvelles missions de l'agence de développement de la PME et de la promotion de l'innovation

Les nouvelles missions, l'organisation et le fonctionnement de l'agence de développement de la PME et de la promotion de l'innovation ont été fixés par un décret exécutif publié au journal officiel (JO) N70.

Signé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le décret exécutif n 20-331 du 22 novembre 2020 modifie et complète le décret exécutif n 18-170 du 26 juin 2018 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'agence de développement de la PME et de la promotion de l'innovation. Le nouveau décret stipule que "l'organisation interne de l'agence est proposée par le directeur général et approuvée par le ministre chargé de la PME, après délibération du conseil d'administration". Il précise que le conseil d'administration est présidé par le ministre chargé de la PME ou son représentant, ajoutant qu’il est composé du représentant du ministre chargé de l'industrie, du représentant du ministre chargé des finances, du représentant du ministre chargé des collectivités locales, ainsi que du président du conseil national de concertation pour le développement de la PME. Le directeur général de l’agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, le directeur général de l'agence chargée de la valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique, le directeur général de la chambre algérienne du commerce et d'industrie, le directeur général de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers, le délégué général de l'association des banques et établissements financiers, siègent également au sein de ce conseil d’administration. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’agence, selon le texte.Par ailleurs, les missions des pépinières d'entreprises et les centres d'appui et de conseil à la PME, sont désormais énumérées. Les pépinières d'entreprises ont pour mission notamment, de mettre en œuvre, au niveau local, le dispositif d'appui à la création des PME, défini par les structures centrales de l'agence et de fournir des prestations spécifiques aux PME, alors que les centres d'appui et de conseil à la PME ont pour mission de mettre en œuvre, au niveau local, les programmes et dispositif d'appui au développement et à la pérennisation, définis par les structures centrales de l'agence en faveur des PME et de leur assurer un accompagnement. En matière d’organisation, le texte a précisé, en outre, que les pépinières d'entreprises et les centres d'appui et de conseil à la PME sont dirigées par des directeurs, assistés par des chefs de services. Le directeur de la pépinière est chargé, entre autres, de veiller à atteindre les résultats assignés à la pépinière qu'il dirige, de traduire les objectifs définis par l'agence, en objectifs spécifiques et en plans d’actions opérationnels, de superviser les projets et plans d'actions opérationnels menés par la pépinière et d’évaluer les niveaux de performance atteints, ainsi que d’établir des rapports périodiques de l'activité assortis de propositions afin d'améliorer l'efficience des services et programmes exécutés, au niveau local, par la pépinière, principalement en matière d'appui à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprise. Pour sa part, le directeur du centre d'appui et de conseil à la PME est chargé, entre autres, de veiller à atteindre les résultats assignés au centre, de traduire les objectifs définis, par l'agence, en objectifs spécifiques et en plan d'actions opérationnels, de superviser les projets et plans d'actions opérationnels menés par le centre en termes d'appui au développement et à la pérennisation des PME et au développement de l'écosystème des PME et évaluer les niveaux de performance atteints, d’établir des rapports périodiques de l'activité assortis de propositions afin d'améliorer l'efficience des dispositifs et des programmes d'appui exécutés par le centre, au niveau local.

APS