Développement : L’Ansej devient l’Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat

Un décret exécutif portant changement de dénomination et réorganisation de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej) a été publié au Journal officiel (JO) n 70.

Ainsi, l’Ansej est désormais dénommé "Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade)", selon le décret exécutif n 20-329 du 22 novembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n 96-296 du 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, et changeant sa dénomination. Outre ses missions fixées dans l’ancien statut, l’agence est chargée de mettre en oeuvre toute mesure de nature à permettre la mobilisation et l'utilisation, dans les délais impartis, de ressources extérieurs destinées au financement de la création d'activités en faveur des jeunes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Elle a aussi pour missions d'élaborer la cartographie nationale des activités pouvant être créées par les jeunes promoteurs et sa mise à jour périodiquement conjointement avec les secteurs concernés, d'encourager la mise en place et le développement des écosystèmes en fonction des opportunités d'investissement offertes par les différents secteurs et qui répondent aux besoins du marché local et/ou national, et de veiller à la modernisation et à la normalisation du processus de création, d'accompagnement et de suivi des micro-entreprises. L’Anade est chargée d'élaborer et de développer des outils de Business Intelligence, dans une démarche prospective, dans le but d'un développement économique équilibré et efficace, de moderniser et de numériser les outils de gestion de l'agence et du dispositif de création des micro-entreprises, d'encourager l'échange d'expérience à travers les programmes des organismes internationaux et des partenariats avec les agences étrangères d'appui et de promotion de l'entrepreneuriat et de la micro-entreprise, et d'assurer la gestion des micro-zones d'activités spécialisées, aménagées au profit des micro-entreprises. Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence dispose de structures centrales (directions centrales et inspection générale) et de structures locales (agences de wilaya et des antennes locales dont la compétence territoriale est fixée par arrêté du ministre chargé de la micro-entreprise). Concernant le conseil d'orientation de l’agence, il est composé des représentants des ministres chargés de la micro entreprise, des affaires étrangères, de l'intérieur, des finances, de la solidarité nationale, de l'industrie, du commerce, du travail, ainsi que du secrétaire permanent du Fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs ou son représentant, du président de l'Association des banques et établissements financiers (Abef) ou son représentant avec deux représentants des organisations des jeunes promoteurs, les plus représentatives au plan national. Quant au Comité de surveillance, il est composé de quatre membres élus par le conseil d'orientation pour une durée d'une (1) année renouvelable, précise le texte ajoutant que son président est élu parmi ses membres, pour une période d'une année. Le Comité se réunit, en session ordinaire sur convocation de son président et peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, à la demande du président du conseil d'orientation ou de la moitié (1/2) de ses membres en présence du directeur général ou de son représentant. Selon le même décret, signé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,le directeur général de l'agence est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un Secrétaire général, un inspecteur général, des directeurs centraux et des conseillers, dont un conseiller juridique.

A.S