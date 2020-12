Agriculture : Nécessité de focaliser sur le programme d'irrigation complémentaire

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani a insisté sur la nécessité de focaliser sur le programme d'irrigation complémentaire en le plaçant comme "opération essentielle" pour tous les responsables et intervenants au niveau local, a indiqué samedi un communiqué du ministère.

Présidant une réunion d'évaluation par visioconférence avec les directeurs des services agricoles des wilayas de l'est et deux wilaya du Sud (Ouargla et El-Oued), le ministre a donné des instructions fermes à l'effet d'améliorer l'utilisation des équipements d'irrigation complémentaire non exploités notamment ceux au niveau des coopératives de céréales. Il a également appelé à la nécessité d'intensifier les actions de proximité sur terrain en vue d'accompagner techniquement les agriculteurs depuis le début de la saison jusqu'à sa fin. La réunion a été consacré à l'évaluation de l'état de concrétisation de plusieurs opérations à caractère urgent dont le lancement de la campagne labours-semailles, le programme d'irrigation complémentaire, l'application du programme de distribution du son de blé et la règlement du dossier de foncier agricole. Le ministre a évoqué les conditions climatiques favorables, notamment les précipitations ayant facilité les opérations de labours-semailles au niveau des wilayas de l'est, mettant l'accent sur la nécessité de suivre l'opération et de doubler d'efforts. Concernant le son de blé, M. Hemdani a instruit les directeurs des services agricoles locaux d'apporter leur soutien aux éleveurs, notamment en cette conjoncture, et à ne pas rester les bras croisés devant les dépassements commis contre l'agriculteur ou l'éleveur. Dans ce contexte, M. Hemdani a donné des instructions à ses cadres locaux pour le suivi du système de distribution du son de blé, en coordination avec d'autres services au niveau de la wilaya, précisant que la circulaire ministérielle relative à l'application de ce système avait été adressée à toutes les parties concernées. Il a, également, appelé tous les cadres à se mobiliser en vue de réaliser les objectifs tracés dans le cadre de la feuille de route du secteur. La réunion, tenue par vision conférence, a vu la participation des directeurs des services agricoles de 16 wilayas et de cadres centraux, ainsi que des responsables de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OIAC) et des représentants de la chambre nationale d'agriculture et des instituts techniques concernés.

APS