Marché des Assurances : Vers une baisse de 6,1% du chiffres d’affaire en 2020

Les prévisions de clôture du marché des assurances sont évaluées à plus de 137,3 milliards de DA, soit une baisse de 6,1% par rapport aux réalisations de 2019.

C’est ce que prévoit le Conseil national des assurances qui vient de publier la note de conjoncture du marché national des assurances pour le troisième trimestre 2020 et les prévisions de clôture au 31 décembre 2020. En assurance de dommages, les prévisions de clôture sont estimées à près de 126,4 milliards de DA, soit une baisse de 4,4% par rapport aux réalisations de l’année précédente et une part de marché de 92%. Cette régression serait générée par le repli constaté au niveau de différentes branches à savoir, la branche « automobile » (-6,8%) -qui détient une part de marché en assurance de dommages de 51,2%, suivie par la branche « transport », avec un recul de 13,3% et une part de 4,4% du total du marché des assurances de dommages. Seules les prévisions de clôture des assurances « IRD », annoncent une timide hausse de 0,3%. La production des assurances de personnes, avec un chiffre d’affaires de près de 11 milliards de DA, devrait baisser de 22,2% par rapport aux réalisations enregistrées au 31 décembre 2019. Toutes les branches seraient en baisse, tout particulièrement les branches « assistance », « capitalisation » et « accident », avec les taux respectifs de 73,6%, 41,2% et 39,5%. Au 30 septembre 2020, le marché des assurances a réalisé un chiffre d’affaires de de près de 105,7 milliards de DA contre 114,8 milliards de DA à la même période de l’exercice 2019, soit un recul de de 8%. Les assurances de dommages totalisent, au 30 septembre dernier un montant de 91,7 milliards de DA, en baisse de 8,8% par rapport à la même période de 2019, résultat de la baisse observée dans toutes les branches. La branche « automobile » a enregistré un chiffre d’affaires de près de 48,2 milliards de DA. Sa part demeure prépondérante et atteint 52,6%. Comparativement au 30 septembre 2019, cette branche enregistre une baisse de 9,3%, tirée par les « risques non obligatoires » qui fléchissent de 10,1% par rapport au 30/09/2019 et détiennent 39,4% du marché des assurances de dommages et 75% du chiffre d’affaires de la branche. Les « risques obligatoires » détiennent 13,1% de parts dans le marché des assurances dommage avec un chiffre d’affaires de plus de 12 milliards de DA, contre près de 13 milliards de DA à fin septembre 2019, soit une décroissance de 6,9%. La baisse affichée au niveau de la branche « automobile », est causée par le confinement imposé par les pouvoirs publics suite à la crise sanitaire (COVID-19) qui frappe le pays depuis le début de l’année, entrainant, de ce fait, la fermeture de plusieurs showrooms et la suspension de l’activité des usines de montage. S’ajoute à cela l’impact négatif de la nouvelle taxe anti-pollution. La branche Incendie et Risques Divers « IRD » marque une décroissance de 6,9%, passant ainsi d’un chiffre d’affaires de 39,9 milliards de DA, en 2019, à 37,1 milliards de DA, en 2020, conséquence des retombées de la pandémie de la Covid-19 qui a entrainé la cessation d’activité de plusieurs clients et la révision à la baisse des capitaux assurés pour certains autres. Aussi, le décalage d’émission des primes pour certains contrats (cas des filiales d’Algérie Télécom) permet une comptabilisation ultérieure de la production y afférente. La sous-branche « Incendie, explosions et éléments naturels » marque une légère hausse de 0,6% par rapport au 30/09/2019 et détient 77,2% du portefeuille de la branche « IRD ». La sous-branche « autres dommages aux biens » fléchit de 28,2%, par rapport à la même période de l’année 2019, et occupe une part de 17,7% du portefeuille de la branche. La sous-branche « responsabilités civiles » fléchit de 12,5% et affiche un montant de plus de 1,7 milliard de DA et détient une part de 4,7% du portefeuille de la branche « IRD ». La branche « agricole » recule fortement avec un taux de 20,9%, comparativement à l’exercice de 2019. Un repli tiré principalement par la régression constatée au niveau des sous-branches « production animale », « multirisques engins & matériel agricole », « production végétale » et « responsabilité civile agriculteur » avec les taux respectifs de 5,5% ; 21,1% 32,4% et 62,3%. La société leader, qui détient 70,1% de la production du marché des assurances agricoles, voit sa production, liée à ladite branche, diminuer de 21,6%. Un recul observé, essentiellement, au niveau de la branche « production végétale » qui baisse de 28,7%. Cette régression est due, principalement, aux retards rencontrés lors du lancement de la campagne « Labours-semailles 2020/2021 ». Retards liés à la crise sanitaire conjoncturelle de la Covid-19 mais, aussi, aux contraintes afférentes au financement des dossiers crédits « R’FIG » par la BADR. Bien que timide, une tendance haussière de près de 3% marque la « production animale » de cette même société. Une tendance qui s’explique, en partie, par la signature de plusieurs conventions avec des complexes avicoles et des éleveurs importants dans la filière bovine mais aussi par des actions de sensibilisation menées par son réseau à l’encontre des éleveurs. En contrepartie, les sous-branches « incendie et multirisques agricoles » et « autres dommages agricoles » marquent des hausses respectives de 13% et 9,2% comparativement à la même période de l’exercice 2019. La branche « transport » cumule une production de 3,3 milliards de DA, au 30 septembre 2020, contre 3,7 milliards de DA à la même période de l’exercice 2019. Elle représente une part de 3,6% du portefeuille des assurances de dommages. La sous-branche « transport ferroviaire » s’accroît remarquablement de 180% et réalise un chiffre d’affaires de plus de 13 millions de DA, contre près de 4,8 millions de DA. Cette exceptionnelle performance est due à la souscription, par une société publique qui détient 30% du marché, d’un contrat d’une valeur de plus de 12,8 milliards de DA. Quant aux sous-branches « transport aérien », « transport maritime » et « transport terrestre », elles régressent respectivement de 53,8%, 7,2% et 6,7% comparativement à la même période de l’année 2019. L’assurance « Crédit » régresse également, au 30 septembre 2020, de 18,9% par rapport à la même période de 2019. Une diminution qui résulte de la baisse observée dans toutes les sous-banches. Toutes les sociétés souscrivant des contrats en assurance-crédit, accusent des baisses qui varient entre 3% et 96%. L’une d’entre elles n’a carrément pas souscrit de contrats durant les trois premiers trimestres de 2020. La production de l’ensemble des sociétés d’assurances de personnes s’élève, au 30 septembre dernier, à près de 8,9 milliards de DA, marquant, ainsi, une baisse de 15,1%, comparativement à la même période de l’année passée.

Abdelkrim Salhi