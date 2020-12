OPEP+ : La 25e réunion du JMMC reportée officiellement au 4 janvier

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a annoncé mardi le report de la 25ème réunion du Comité de suivi de l’accord OPEP et Non OPEP (JMMC) au 4 janvier prochain, qui sera suivie le même jour de la 13e réunion ministérielle de l'OPEP+.

"La 47e réunion du Comité technique conjoint (JTC) et la 25e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi OPEP et Non OPEP (JMMC), initialement prévues pour les 16 et 17 décembre 2020, ont été reportées aux 3 et 4 janvier 2021, respectivement", a précisé la même source dans un communiqué publié sur son site web. L’Organisation a également annoncé officiellement la tenue de 13e réunion ministérielle de l'OPEP et des non-OPEP le 4 janvier prochain. Dimanche dernier, le ministre de l'Energie et président en exercice de la conférence de l'OPEP, Abdelmadjid Attar avait annoncé que les pays de l'OPEP+ examineront le 4 janvier prochain, la situation du marché pétrolier mondial pour prendre la décision d'augmentation de la production si les prix se stabilisaient ou dépassaient 50 dollars le baril. Cette réunion intervient après la récente décision prise par les 23 signataires de la Déclaration de coopération (Doc) de procéder à une augmentation graduelle de leur production pétrolière de l'ordre de 500.000 b/j à partir du janvier prochain au lieu des deux (2) millions de barils initialement prévus. Cette hausse de production limitée à un demi million de b/j a été décidée après de longues négociations et suite à une proposition de l'Algérie, du Koweït et de l'Azerbaïdjan, visant à maintenir la stabilité du marché pétrolier et soutenir les prix du brut, qui a ont été impactés depuis mars dernier par la baisse de la demande mondiale causée notamment par la pandémie de Covid-19. La prochaine réunion vient également en application de la décision des pays de l’OPEP+ de tenir des réunions mensuelles à partir de janvier 2021 pour évaluer les conditions du marché et décider de nouveaux ajustements de production pour le mois suivant, les ajustements mensuels supplémentaires ne dépassant pas les 500.000 barils par jour. Les JTC et JMMC sont mandatés pour examiner les conditions et les perspectives du marché mondial du pétrole et surveiller l'évolution de la situation et les niveaux de conformité aux ajustements volontaires de production adoptés par l'OPEP et la réunion ministérielle non OPEP. Le JMMC est composé de sept pays membres de l'OPEP (Algérie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays non membres de l'Organisation (Russie et Kazakhstan).

APS