Commerce: Poursuite du suivi de l’état d’exécution des mesures préventives

Les services du ministère du Commerce poursuivent le suivi de l’état d’exécution des mesures préventives contre la propagation de la Covid-19, indique un communiqué du ministère.

Dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook, le ministère a précisé «qu’une réunion de coordination a été tenue, hier, avec les cadres centraux du secteur, en présence du ministre délégué chargé du commerce extérieur, Aissa Bekkai, consacrée à l’examen et à l’évaluation de l’état d’exécution des mesures préventives contre la propagation du nouveau coronavirus dans le secteur du commerce». Lors de cette rencontre, le ministre délégué a examiné le bilan des activités et réalisations du secteur en 2020. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad avait décidé, mercredi dernier, la prorogation de la période de l’activité de certains commerces, dans les trente quatre (34) wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, pour une période de quinze (15) jours jusqu’à 19h00. En vertu de cette décision en vigueur depuis jeudi dernier, plusieurs commerces doivent cesser toute activité à partir de 19H00. Il s’agit des commerces de l'électroménager, des articles ménagers et de décoration, de literies et tissus d’ameublement, d’articles de sport, de jeux et de jouets, des lieux de concentration de commerces, des salons de coiffure pour hommes et pour femmes, des pâtisseries et confiseries, des cafés, restaurations et fast-food. Il est également question de la prorogation de la mesure de limitation des activités des cafés, restaurations et fast-food uniquement à la vente à emporter, ajoute la même source.

APS