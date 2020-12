Marchés pétroliers : Le prix du pétrole entre coûts opératoires et couts complets

En moyenne hebdomadaire, le cours du Brent ICE (contrat ‘future’ à 1 mois à Londres) poursuit sa progression et gagne, par rapport à la semaine précédente, 1,8 dollar le baril (+3,7%), s’établissant à 51,2 dollars le baril relève l’IFP Energies nouvelles, dans son « tableau de bord » sur les marchés pétroliers, publié hier.

Le cours du WTI (pétrole américain) s’est établi à 47,9 dollars le baril, soit un gain de 1,9 dollar le baril (+4,2%). Les prix spots sont également en hausse, se situant à 52,2 dollars le baril en fin de semaine dernière, un niveau qui n’avait plus été atteint depuis début mars. Les prix à terme sont, pour leur part, dans une structure particulière : plutôt stables à un horizon de cinq à six mois, ils sont en « backwardation ») au-delà, signe de tendance haussière. « Cette structure souligne les fragilités actuelles et les tendances opposées qui rythment le marché : faiblesse de la demande pétrolière mais politique OPEP+, pandémie en hausse mais vaccination, contraintes sur la croissance économique mais politiques de soutien des Banques centrales et des Etats » analyse l’institut de recherche français. La hausse de la semaine passée, retournement hier, des prix du pétrole intervient alors que différents indicateurs pousseraient à la prudence, que ce soit les dernières prévisions de l’AIE sur le marché pétrolier (15 décembre) ou celles de la Banque de France sur la croissance économique (14 décembre). L’AIE a très légèrement revu à la baisse ses prévisions de demande pour 2021 estimées désormais à 96,9 millions de barils par jour (Mb/j) soit 0,2 Mb/j de moins par rapport aux prévisions de novembre. Par rapport à 2019, le recul s’établit à 3,1 Mb/j qui s’explique, d’après l’AIE, pour 80 % par la faiblesse persistante de la demande du secteur aérien. Côté production, la tendance en novembre est orientée à la hausse à hauteur de 1,5 Mb/j portée par des progressions aux Etats-Unis et en Libye. En ce qui concerne le contexte économique, les perspectives de la Banque de France de décembre anticipent des rebonds en 2021 du produit intérieur brut (PIB) que ce soit pour la France (5%) ou la zone Euro (4%), inférieurs toutefois aux reculs de 2020 (-9 % et - 7% respectivement). S’agissant des Etats-Unis, la réserve fédérale table sur une contraction du produit intérieur (PIB) de 2,4 % cette année, avant une croissance de 4,2 % en 2021 et de 3,2 % en 2022.

Les politiques de soutien économique, facteur de hausse des marchés

LA BCE, rappelle l’Ifpen, a annoncé le 10 décembre le prolongement de neuf mois (jusqu’en mars 2022) de son programme exceptionnel d’achats de titres (PEPP) pour un montant maximum porté à 1850 milliards d’euros. Elle a également prolongé de 12 mois (jusqu’en juin 2022) les opérations ciblées de refinancement à plus long terme (TLTRO), un programme de prêts de liquidités aux banques destinées au financement des entreprises non financières et des particuliers. Ces mesures ont pour objectifs d’une part la réduction des coûts de financement des Etats permettant de soutenir les plans de relance et d’autre part l’accès aux crédits pour l’ensemble des acteurs de l’économie. La FED, qui poursuit une politique similaire, a annoncé le 16 décembre la poursuite de sa politique de rachats d'actifs, « au moins » au niveau actuel de 120 milliards de dollars par mois. La FED estime par ailleurs nécessaire un plan de relance supplémentaire en raison de « l’expiration des allocations chômage, l’expiration des moratoires sur les évictions (locatives), et la propagation du virus ». Les chefs de file républicains et démocrates au Congrès américain ont déclaré dimanche être parvenus à un accord sur un ensemble budgétaire de 900 milliards de dollars (737 milliards d’euros) pour fournir à la population et aux entreprises de nouvelles aides face à l’impact de la crise du coronavirus. Au-delà de l’action OPEP+, les hausses des prix du pétrole de ces dernières semaines, et bien sûr des marchés financiers, semblent portées par ces politiques de soutien économique engagées par les Banques centrales et les Etats.

Le prix moyen du pétrole en 2020 devrait s’établir à 41,6 dollars le baril

Le prix moyen du pétrole en 2020 devrait s’établir à 41,6 dollars le baril contre 64 dollars le baril en 2019. Il termine l’année autour de 50 dollars après l’avoir commencé à 68 dollars le baril en passant par un minimum à 9 dollars le baril au cours du mois d’avril. Pour 2021, un prix moyen de 51 dollars le baril est anticipé actuellement sur la base des prix à terme. Ce prix moyen se situait autour de 40 dollars le baril en octobre. « Ces anticipations très différentes en si peu de temps sont-elles la marque de l’irrationalité ? » s’interroge l’Ifpen. A l’évidence non estime-t-il. « Ces prix s’adaptent à l’évolution des paramètres qui influencent le marché pétrolier » explique l’institut français de recherche. Pour 2021, indique-t-il, « la demande pétrolière dépendra bien sûr de l’ampleur du contrôle de la pandémie mais aussi de la croissance économique, impulsée par les plans de soutien proposés par les Banques centrales et les Etats ». L’offre évoluera en fonction des modalités de gestion qui seront mises en œuvre en 2021 par les pays de l’OPEP+. « On pourrait aussi évoquer les évolutions incertaines de l’offre pour les pays non OPEP+ » ajoute l’Ifpen, indiquant que « le marché anticipe à ce jour, en faisant différentes hypothèses sur ces paramètres, un déficit d’offre en 2021 ». Cela explique, relève l’Institut, « la hausse récente des prix du pétrole, prix qui ne sont donc pas déconnectés de la réalité. Tout changement d’anticipation pourra évidemment, comme par le passé, les faire fortement varier. Ils évolueront entre le prix de couverture des coûts opératoires en cas de crise ou des coûts complets en situation de reprise solide. Ils se situent actuellement entre ces deux repères faute de certitudes ».

Abdelkrim Salhi