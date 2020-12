Sante : Les coûts des tests de dépistage de la Covid-19 plafonnés

Les coûts des tests de dépistage du coronavirus (Covid-19) ont été plafonnés à 8800 DA pour le PCR, 3600 DA pour le test antigénique et à 2200 DA pour le test sérologique, a annoncé mercredi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

"En conclusion des entretiens menés par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, avec les représentants de laboratoires d'analyses médicales privés (membres de Bio partenaires) les coûts ont été plafonnés pour le test PCR, test antigénique et le test sérologique respectivement à 8800 DA, 3600 DA et 2200 DA", précise le communiqué. Covid-19 : appel à plafonner les tarifs des tests sérologiques Il est à noter que 19 laboratoires sur les 30 existants sur le territoire national ont adhéré à cette proposition. Cette liste est amenée à être élargie dans les jours suivants, souligne la même source.

APS