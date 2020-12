Gestion des crédits bonifiés par la BADR / Cour des comptes : Evolution importante des impayés

Le contrôle des conditions de mise en place de ces financements bonifiés, par la BADR, sur la période 2011 à 2017 en faveur du secteur agricole, microentreprises, petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises publiques (EPE), a révélé que ce dispositif a provoqué une forte demande de financement des entreprises, engendrant une extension significative du portefeuille global des engagements de la banque durant la période considérée. C’est ce que relève la Cour des comptes dans son rapport annuel.

Par Abdelkrim Salhi

« Ces financements qui ont bénéficié en grande partie aux PME et EPE, contre une faible quote-part accordée aux agriculteurs, sont confrontés à des difficultés de remboursement induisant des impayés détenus sur les secteurs privés et dispositifs aidés et des créances compromises, notamment, à partir de 2015, en raison d’une mortalité élevée des projets, particulièrement pour ceux dont la décision d’octroi de crédits ne relève pas, exclusivement, des organes de prise de décision de la banque » constate la Cour des comptes. S’agissant de la gestion du dispositif de bonification par la banque, « celle-ci est caractérisée par des retards dans l’établissement des situations périodiques de bonification des taux d’intérêt adressées au Trésor public, un recours limité aux mécanismes de garantie dans le traitement des demandes de financement des PME ainsi qu’un faible niveau d’indemnisation des crédits déclarés impayés aux fonds de garantie du dispositif aidé , en plus de l’absence d’un système de contrôle interne efficace, notamment pour le dispositif aidé » lit-on dans le rapport. Les investigations effectuées sur place ont révélé que la bonification des taux d’intérêt a provoqué une forte demande de financement des entreprises ainsi que l’extension significative du portefeuille global des engagements de la banque à court, moyen et long terme, qui se sont multipliés par plus de deux fois, durant la période considérée, passant de 313,106 milliards de dinars en 2011 à 825,845 milliards de dinars en 2017. « Néanmoins, cette évolution n’a pas été suivie par une relance significative de l’investissement productif, car les financements accordés sont confrontés à des difficultés de remboursement engendrant, ainsi, une mortalité des projets élevée, notamment pour les crédits dont la décision d’octroi ne relève pas, exclusivement, des organes de prise de décision de la banque » note le rapport. Ajoutant à cela, les organismes de garantie mis en place par les pouvoirs publics, pour protéger les intérêts des intermédiaires financiers, ne jouent pas pleinement le rôle qui leur est confié.

Forte implication du Trésor public dans la prise en charge des intérêts bonifiés du dispositif aidé

En matière de financements bonifiés, le montant des crédits d’investissement accordés a enregistré une évolution importante d’un exercice à un autre, passant de 99, 331 milliards de DA en 2011 à 582, 997 milliards de DA en 2017. Ainsi, les bonifications accordées, par le Trésor public, au titre de ces financements, ont enregistré, durant la même période, un montant global facturé, après correction, de 42,25 milliards de DA. Le montant total des intérêts bonifiés relatifs aux crédits d’investissement accordés aux PME, durant la période précitée, s’élève à 761 millions de DA, récupéré par la banque à 100%. Quant aux intérêts bonifiés relatifs aux crédits d’investissement accordés aux entreprises publiques économiques, durant la même période, ils s’élèvent à 7,123 milliards de DA dont 5,295 milliards de DA a été récupéré, soit un taux de récupération de 74 %. La Cour des comptes a indiqué que le montant total des intérêts bonifiés pris en charge par le Trésor public est jugé important, il s’élève à un total de 28, 847 milliards de DA, soit, respectivement 19, 886 milliards de DA pour l’ANSEJ, 8,474 milliards de DA pour la CNAC et 487 millions de DA pour l’ANGEM. « Cette situation montre que le Trésor public est pleinement impliqué dans les mesures de soutien aux investissements réalisés dans le cadre du dispositif aidé » relève le rapport. La prédominance des bonifications accordées au titre du dispositif ANSEJ est due à l’importance de la population des jeunes promoteurs concernés dont le montant du financement peut atteindre les 10 millions de DA, alors que pour l’ANGEM et le CNAC, dont la population est moins importante, les financements sont limités, respectivement, à 1 million de DA et 5 millions de DA. A titre d’exemple, le volume des crédits d’investissement ANSEJ en 2016 est de 127,905 milliards de DA contre 63,868 milliards de DA pour le CNAC et 3,145 milliards de DA pour l’ANGEM.

Des difficultés à recouvrir les crédits bonifiés

Le volume des impayés afférents aux crédits bonifiés détenus par le secteur privé et dispositif aidé a enregistré une évolution, jugée importante, par rapport aux autres secteurs. En effet, le montant des impayés relatif au secteur privé est passé de 81,953 milliards de DA pour 16 587 dossiers crédits impayés en 2011 à 100,999 milliards de DA pour 15 580 dossiers crédits impayés en 2017. Quant au dispositif aidé, celui-ci a enregistré un montant de 17,518 milliards de DA pour un nombre de 16 904 dossiers crédits impayés en 2011 contre 53,606 milliards de DA pour un nombre de 49 964 dossiers crédits impayés en 2017. Cette situation est due au fait que la banque n’avait pas de pouvoir décisionnel dans l’octroi de ce type de crédits. Le financement de ces projets a engendré un volume important d’impayés, notamment, pour l’ANSEJ dont le montant est passé de 16, 187 milliards de DA en 2011 à 43,035 milliards de DA en 2017. La Cour des comptes évoque une progression significative, à partir de 2015, des créances compromises par rapport aux autres catégories. Le stock de cette catégorie de créances est passé de 88,333 milliards de DA au 31 décembre 2011 à 165,191 milliards de DA au 31 décembre 2017, soit une évolution qui avoisine les 100%. Cette situation est engendrée par le faible niveau du recouvrement (amiable et judiciaire) pour toutes les catégories de créances confondues. A titre d’exemple, le montant recouvré des créances douteuses durant l’exercice 2011 est de 1,160 milliard DA et 972 millions de DA au 31 décembre 2017. « La banque enregistre des difficultés à recouvrir les crédits bonifiés accordés, conséquence, notamment, de la non viabilité des investissements financés. A titre d’illustration, le nombre de dossiers crédits impayés (projets non réussis) enregistré en 2017, est de 45 897 pour la zone des hauts plateaux contre 26 822 au Nord et 17 908 au Sud » conclut la Cour des comptes. Cette dernière pointe les insuffisances dans la gouvernance et la gestion du dispositif de bonification par la Banque. Dans sa réponse le PDG de la BADR indique que Les retards accusés en matière de la récupération de la bonification sont imputables à plusieurs facteurs. Suite à plusieurs rencontres et correspondances avec les différentes instances en charge du paiement de la bonification, les travaux de rapprochement ont permis 30, 975 milliards de dinars (situation cumulative au 31 décembre 2019). Concernant l’exercice en cours, il est prévu la réception de plus de 15 Mrds de DA relatifs aux bonifications sur quatre (4) dispositifs (ANSEJ, ANGEM, R’FIG et ETTAHADI).

A.S.