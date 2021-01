M. Mohamed Chérif Benmihoub, ministre délégué chargé de la Prospective : « L’Algérie est en panne de croissance »

L'équivalant de près de 250 milliards de dollars a été alloué par l'Etat au secteur public marchand sur les 25 dernières années, a indiqué, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Prospective, Mohamed-Cherif Belmihoub.

Intervenant, hier, à l'émission "L'invité de la Rédaction" de la Radio nationale Chaine III, M. Belmihoub a fait savoir que l'Etat a financé le secteur public marchand à hauteur de 250 milliards de dollars durant les 25 dernières années, soulignant que "le budget de l'Etat ne peut plus supporter les défaillances de certaines entreprises publiques". Pour faire face à cette situation, le ministre a noté l'intérêt de mettre en œuvre une réelle réforme du secteur public, notamment en ce qui concerne les droits de propriété. "Un Etat propriétaire intervient sur son entreprise par le capital et non par la subvention qui produit de la perversion. On est en droit de se poser la question pourquoi ces entreprises sont aujourd'hui sous capitalisées ? », s'est-il interrogé. De plus, M. Belmihoub a plaidé pour une réflexion portée sur un nouveau schéma, impliquant le redéploiement ou la restructuration de certaines entreprises publiques, "tout en réglant au préalable la problématique du droit de propriété pour définir le concept de l'Etat propriétaire d'une entreprise publique et le management à mettre en place dans ces entreprises dans le cadre de contrats de performance". Pour l'intervenant, cela doit passer également par une plus grande autonomie pour ces entreprises leur permettant de prendre des risques. Il a fait observer à ce sujet que le projet de dépénalisation de l'acte de gestion allait dans ce sens. Concernant l'amélioration des recettes publiques, le ministre a appelé à rationnaliser la dépense publique, tout en élargissant l'assiette fiscale et en augmentant son rendement. S'agissant de la création de richesses, M. Belmihoub a indiqué que les facteurs de succès se résument dans la gouvernance et la régulation. En outre, il a noté l'intérêt de faciliter la création d'entreprises, notamment celles de taille moyenne (ETI) en ôtant la bureaucratie avec l'appui de la numérisation. En outre, le ministre a estimé que le marché doit constituer le principal élément de la régulation et non l'administration "qui doit contrôler et mettre les règles". Il a ainsi plaidé pour que la commande publique passe par le marché au lieu d'être octroyée directement aux entreprises publiques. "Il n'y a pas de meilleur facteur d'efficacité que le marché. C'est avec la concurrence qu'on peut avoir de l'innovation et une meilleure allocation des ressources publiques", a-t-il affirmé, ajoutant que le gré à gré doit constituer une exception et non pas la règle. Par ailleurs, M. Belmihoub a fait savoir que le pays a besoin d'une croissance forte en sortant de la dépendance aux hydrocarbures, et en s'attaquant au chômage qui augmente notamment chez les jeunes.

Le plan de relance économique 2020-2024

Le plan de relance économique 2020-2024, élaboré par le ministère délégué chargé de la Prospective, relève que l’économie nationale est caractérisée par une forte dépendance au secteur des hydrocarbures. Ce secteur a représenté entre 33% (en 2016) et 59% (en 2009) du budget de l’Etat et entre 93% (en 2019) et 98% (en 2009) des exportations selon le prix du pétrole. La balance commerciale et le solde budgétaire de l’Etat sont ainsi très dépendants du niveau du prix du pétrole et vulnérable à ses fluctuations. Par ailleurs, conséquence de la « malédiction des ressources naturelles », l’économie algérienne demeure faiblement diversifiée. Depuis 2008, l’Algérie a dû faire face à trois chocs pétroliers : le premier lors de la crise financière de 2008 avec une chute de plus de 100 dollars du prix pétrole, le second en 2014 résultant d’un fort déséquilibre entre l’offre et la demande qui a induit une chute rapide de 90 dollars du prix du pétrole, et le troisième en 2020 lors de la crise de la Covid19. Au cours de la dernière décennie, l’économie algérienne a montré une certaine résilience face aux chocs pétroliers de 2008 et de 2014. Cela est principalement dû aux réserves de change accumulées et aux sommes épargnés dans le Fond de Régulation des Recettes (FRR) durant les années d’aisance financière. Le choc pétrolier de 2014 a été suivi d'une forte baisse de la croissance économique, de 3,8% en 2014 à 0,8% en 2019. Le produit Intérieur Brut (PIB) devrait connaitre, en 2020, un fort recul qui sera de l’ordre de 4,6% selon projet de loi de finance 2021 ou supérieur selon les institutions internationales. Le PIB hors hydrocarbures a connu de forts taux de croissance supérieurs à 5% jusqu'en 2015, mais ont diminué à environ 2,5% depuis lors. Sur les 19 Secteurs d’activité définis par l’Office National des Statistiques (ONS), il est relevé que 86% de la valeur ajoutée en 2019 a été réalisé dans cinq secteurs : les hydrocarbures, l’agriculture, le commerce, le BTPH, et les transports et communications. Avec 5,9% de la valeur ajoutée totale, soit 930 milliards de DA, le secteur de l’industrie ne contribue que faiblement à la croissance du PIB. Les personnes physiques, professions libérales et artisans, représentent 43,7% de ce total. Avec 16 PME pour 1 000 habitants, la densité des entreprises (personnes morales) est relativement faible par rapport aux autres pays dans le monde, particulièrement ceux de la région.

Les nouveaux leviers de croissance

Le plan de relance économique vise à construire un nouveau modèle économique pour une économie plus résiliente et plus inclusive. Ce modèle passe nécessairement par une grande diversification de l’économie en développant en particulier les secteurs stratégiques qui structureront notre économie de demain. Trois nouveaux leviers de croissance ont été identifiés pour la relance économique. Il s’agit de l’encouragement de l’entrepreneuriat, le développement des investissement directs étrangers, en profit de la relocalisation dans le cadre de la régionalisation des chaines de valeurs, et enfin le développement industriel comme facteur structurant des chaines de valeur. A cet égard, six secteurs ont été privilégiés : L’agriculture (dont saharienne) et l’agro-alimentaire, l’énergie (dont renouvelable) et la transition énergétique, les mines et ses chaines de valeur en aval, le numérique, l’industrie pharmaceutique et le BTPH.

A.S.