Le bilan est plutôt mitigé avec du Positif et du Négatif : Le président Tebboune préside une réunion du Conseil des ministres

Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'évaluation du bilan annuel de 2020 de différents secteurs ministériels, indique un communiqué de la Présidence de la République, dont voici la traduction APS:

"Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche 19 Djoumada El Oula 1442, correspondant au 3 janvier 2021, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à l'évaluation du bilan annuel de 2020, de différents secteurs ministériels. Après l'ouverture de la séance, le Président Tebboune a exprimé ses voeux de prospérité pour l'Algérie et de réussite au staff gouvernemental. Pour le Président Tebboune, le bilan des performances ministérielles pour 2020 est plutôt mitigé avec du Positif et du Négatif. Le Président Tebboune a, par la suite, donné la parole au Premier ministre, Abdelaziz Djerad pour présenter un exposé exhaustif sur le bilan des performances du Gouvernement pour l'année écoulée. Le Président de la République a donné des instructions à l'effet de relancer les secteurs ayant un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens, en passant à la vitesse supérieure à l'entame de l'année 2021, se félicitant du progrès tangible dans les secteurs vitaux tels que l'industrie pharmaceutique, les start-up et le soutien à l'emploi de jeunes. Au terme de l'exposé du Premier ministre, le Président de la République a donné les instructions suivantes:

Secteur de l'Intérieur et des Collectivités locales:

- Le Président Tebboune a exprimé son mécontentement de la gestion par certains walis des zones d'ombre, insistant sur l'impératif de faire la distinction entre les différents programmes de développement local, soulignant par la même certaines initiatives positives, tel l'approvisionnement en eau et en gaz par voie de réservoirs dans certaines régions frontalières. Le Président Tebboune a mis en garde contre la poursuite du phénomène d'approvisionnement en eau par les méthodes rudimentaires, une tragédie dont des enfants ont été victimes.

Secteur des Finances:

- Le Président de la République a affirmé que le point noir qui entache ce secteur consiste en le système bancaire qu'il convient de revoir, par un travail d'inspection au niveau de toutes les banques, notamment en ce qui concerne la transparence dans l'octroi de crédits.

- Le Président Tebboune a également ordonné l'accélération de la numérisation du secteur des douanes afin de lutter contre la surfacturation et d'absorber les fonds circulant dans le marché parallèle.

Secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique:

- Le Président de la République a mis l'accent sur l'impérative concrétisation de l'indépendance de chaque université et l'orientation vers un partenariat fructueux et un jumelage avec les universités étrangères. Il a appelé, en outre, à l'intensification de la coopération entre les universités nationales et leurs homologues étrangères, à travers l'adoption d'une approche permettant d'ériger l'Université en véritable locomotive pour l'économie nationale grâce à l'innovation et la recherche appliquée.

Secteur de la Culture:

- Le Président Tebboune a relevé l'impératif de pallier les lacunes enregistrées dans le domaine de l'industrie cinématographique qui n'a toujours pas atteint le stade de ressource économique, capable de générer des milliers de postes d'emploi permettant de contribuer à la relance de l'économie nationale.

Secteur du Numérique et des Statistiques:

- Le Président de la République a plaidé pour l'accélération du processus de numérisation des différents secteurs sensibles d'importance économique, notamment les impôts, les douanes et les domaines, et ce dans le souci de permettre aux autorités publiques de disposer d'outils nécessaires à la mise en place de ses politiques, à leur mise en œuvre et à leur évaluation.

Secteur de la Solidarité nationale:

- Le Président Tebboune a appelé le Gouvernement à doubler d'efforts pour le renforcement des différents mécanismes dédiés à la femme au foyer, à même de l'encourager à adhérer au processus de production nationale.

Secteur des Mines:

Le Président de la République a souligné la nécessité de poursuivre les efforts en vue de valoriser les ressources minières que recèle notre pays, mettant l’accent sur l'importance d’entamer, dans les plus brefs délais, l'exploitation effective de la mine de fer de Ghar-Djebilet et du gisement de Zinc et de phosphate de Oued Amizour ainsi que la nécessité de parachever les procédures de lancement des grands projets structurels dans ce secteur.

Secteur de la Santé:

Le Président Tebboune a souligné la nécessité de poursuivre les préparatifs nécessaires pour lancer, janvier courant, la campagne de vaccination contre la Covid-19, suivant une organisation sans faille.

Secteur de la Pêche:

Le Président de la République a donné instructions à l'effet d’accorder toutes les facilitations nécessaires au lancement d’une industrie navale locale, permettant de développer la flotte nationale et rehausser les capacités de production pour l’approvisionnement du marché. Il a chargé le Gouvernement d’examiner le lancement de projets de partenariat dans le domaine de la pêche avec les différents partenaires de pays frères et amis.

Secteur de l’Agriculture et du Développement rural:

Le Président Tebboune a ordonné l’ouverture d’une enquête sur l’affaire d’importation de blé avarié de Lituanie, et chargé le ministre des Finances de procéder à un audit au sein de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).

Secteur de l'Industrie pharmaceutique:

Le Président de la République a souligné l'importance de la mise en œuvre des objectifs tracés dans ce secteur afin d'augmenter les capacités nationales de production de divers produits pharmaceutiques et réduire les importations à l'entame de l'année. Les bilans des autres secteurs seront présentés lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres.

A.A.