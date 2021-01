M. Attar : Nécessaire accélération de la cadence de prise en charge des zones d'ombre

Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar a mis l'accent, lors d'une réunion avec les cadres du secteur, sur la nécessité d'accélérer la cadence de la prise en charge des questions de développement dans les zones d'ombre, a indiqué un communiqué du ministère.

"Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar a présidé, la réunion hebdomadaire d'évaluation du secteur de l'énergie durant laquelle il évoqué avec les cadres centraux du ministère plusieurs dossiers, dont la poursuite de la prise en charge des zones d'ombre et l'accélération de sa cadence", selon un communiqué du ministère posté sur sa page Facebook. Les projets de numérisation du secteur achevés et mis en exploitation au début de l'année ont été évoqués lors de cette réunion", précise-t-on de même source. Par ailleurs, M. Attar a examiné avec les conseillers du ministère et les cadres centraux d'autres dossiers qui s'inscrivent dans le cadre du développement du secteur, insistant sur l'importance de déployer "davantage d'efforts tout en veillant au strict respect des délais fixés". Le ministre a récemment mis l'accent sur la nécessité d'accorder la priorité à la réalisation des projets d'approvisionnement en électricité et en gaz au niveau des zones d'ombre, des agriculteurs et des investisseurs au niveau des zones industrielles, pour booster l'activité économique dans ces régions et créer des postes d'emplois. M. Attar avait indiqué, devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée Populaire Nationale (APN), que son département ministériel avait effectué un inventaire des zones d'ombre durant la période allant de mars à fin juillet dernier, ayant permis le recensement d'un total de 11.537 projets de raccordement au gaz et 9.833 projets de raccordement à l'électricité. Outre les zones d'ombre, le ministère de l'Energie a érigé les projets de raccordement à l'énergie des exploitations agricoles et des investisseurs en "priorité". Dans ce sillage, le bilan du ministère fait état de la réalisation de 1.542 projets au profit des exploitations agricoles sur un total de 5.526 projets, en sus de 851 autres. S'agissant des investisseurs, sur 1.544 demandes de raccordement à l'électricité et au gaz, quelque 263 investisseurs ont été raccordés à l'électricité et 62 autres au gaz (statistiques du 27 octobre). A cet effet, l'accent a été mis sur la nécessité de poursuivre les travaux au même rythme et de parachever le reste des projets entre 2020 et 2021. En ce qui concerne les programmes nationaux de raccordement à l'électricité et au gaz, le ministre avait précisé qu'au vu des programmes en cours de réalisation au niveau de 48 wilayas, 140.000 foyers devraient été raccordés à l'électricité et 370.000 autres au gaz pendant la période 2020-2024. Pour ce qui est de la numérisation, le ministère de l'Energie avait annoncé le mois dernier le lancement d'une plateforme numérique dénommée "TASSAREEH" au profit des opérateurs économiques, opérationnelle à partir du 1er janvier en cours. Cette plateforme, précise le ministère, est "un portail en ligne" qui facilite et simplifie toutes les démarches administratives et réduit le temps nécessaire entre l'administration et l'opérateur économique, public et privé.

Les prix du baril pourraient se maintenir au-delà de 50 dollars

Les prix du baril pourraient se maintenir au-delà de la barre des 50 dollars au moins durant les six premiers mois de 2021, "si les bonnes décisions sont prises pour préserver les cours du marché pétrolier", a indiqué lundi à Alger le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar. Lors d’un point de presse en amont de la tenue des travaux de la 25e réunion du comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et la 13e réunion ministérielle Opep-Non Opep par visioconférence, M. Attar a fait savoir que les prix du baril pourraient se maintenir au-delà de la barre des 50 dollars, au moins durant les six premiers mois de 2021, si les pays participants parviennent aux décisions permettant de préserver les cours du marché pétrolier. "Jusqu’à aujourd’hui, nous avons toujours pris des décisions qui ont préservé les cours, le Brent est à 52 dollars et le Sahara Blend dépasse les 50 dollars", a-t-il fait observer, confiant que selon les données actuelles, "il serait souhaitable pour nous de ne pas augmenter la production durant le mois de février, afin de ne pas impacter les marchés". La réunion interministérielle Opep-Non Opep regroupe par visioconférence les 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 non membres de l’organisation) signataires de la Déclaration de Coopération. Elle est consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court terme. "Evaluer les résultats des décisions prises est important car durant le mois de novembre nous avons décidé d’augmenter la production de 2 millions de baril pour 2021 et 500.000 barils durant le mois en cours", a expliqué le ministre. Selon lui, "les résultats du mois de décembre et les prévisions du mois de janvier sont très importants durant une période où la demande en énergie diminue". Lors de cette réunion, il s’agira notamment pour les participants, selon le ministre, de décider d’une augmentation ou non de 500.000 barils durant le mois de février ou non. A noter que la 25e réunion du JMMC aura à évaluer le niveau de respect des engagements de baisse de production des pays signataires de la Déclaration de Coopération pour le mois de décembre. Le JMMC est composé des pays membres de l’Opep (Algérie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweit, Nigéria et Vénézuela) ainsi que deux pays non membres de l’organisation, à savoir, la Russie et le Kazakhstan. Lors de cette réunion, il s’agira notamment pour les participants, selon le ministre, de décider d’une augmentation ou non de 500.000 barils durant le mois de février ou non. A noter que la 25e réunion du JMMC aura à évaluer le niveau de respect des engagements de baisse de production des pays signataires de la Déclaration de Coopération pour le mois de décembre. Le JMMC est composé des pays membres de l’Opep (Algérie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweit, Nigéria et Vénézuela) ainsi que deux pays non membres de l’organisation, à savoir, la Russie et le Kazakhstan.

T.A.