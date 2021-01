Selon le ministre M. Boumzar : L'e-paiement "propulsé" par la pandémie du coronavirus en Algérie

Le paiement électronique (e-paiement) a enregistré "un saut qualitatif" en 2020, en raison de la pandémie du coronavirus qui a favorisé le recours à ce type de transactions financières en ligne, a indiqué le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar.

"Le secteur a connu des difficultés en 2020 à cause de la conjoncture pandémique due au Covid-19. Mais, cette crise sanitaire a eu pour effet positif de faire prendre conscience au citoyen de l'importance des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment du e-paiement pour faciliter sa vie quotidienne", a précisé le ministre, dans un entretien à l'APS. Affirmant que le secteur postal a été impacté, l'année dernière, par une "situation exceptionnelle, sanitaire et économique", il a rappelé que les problèmes de liquidité enregistrés au niveau des bureaux de poste s'expliquent par le fait qu'il y avait "moins de circulation d'argent". Il a estimé qu'en dépit de cette crise, "les liquidités n'ont pas baissé de façon significative comparativement à 2019. Les retraits effectués au 31 décembre 2020 étaient de 4.549 milliards de DA, soit une diminution de seulement 2% en l'espace d'une année", a-t-il soutenu. Le ministre a, toutefois, indiqué que cette conjoncture a été un élément favorisant les autres moyens de transaction financière, comme les virements de compte à compte qui ont fait un "rebond", enregistrant "plus de 2,9 milliards de DA durant l'année 2020, soit une augmentation de 137% par rapport à 2019". Face aux défis imposés par la conjoncture sanitaire, il a été également procédé à la promotion du e-paiement et des résultats encourageants ont été enregistrés, a-t-il noté, relevant une "importante" hausse du nombre des opérations liées aux services de paiement en ligne via la carte Eddahabia, avec plus de 6,6 millions de cartes, dont 3,8 millions de cartes renouvelées ont été délivrées en 2020. "Le paiement en ligne, via la carte Edhahabia, a enregistré près de 4 millions d'opérations en 2020, comparativement à 2019 où il était d'environ 670.000, soit une augmentation de 487% d'opération en une année", a-t-il ajouté. Le nouveau service d'auto-paiement lancé par Algérie Poste via l'application mobile Baridi Mob (permettant aux porteurs de cartes Edahabia de programmer des virements de compte CCP à d'autres comptes CCP), a connu, lui aussi, une évolution estimée à 557% de virements en une année (991.991 opérations en 2020, contre 150.992 opérations en 2019). Même constat pour les transactions sur les terminaux de paiement électronique (TPE) qui ont "fortement" augmenté avec un taux de croissance de 773%, de même que pour les guichets automatiques bancaires (GAB), où l'on enregistre un montant des retraits de l’ordre de 956 milliards de DA, soit une évolution de 15% par rapport à l’exercice 2019. Interrogé sur les GAB en panne et "Hors services" constatés notamment les Week-end et les jours fériés, le ministre a expliqué que ce sont des GAB en panne technique (absence de pièces de rechanges et difficulté de l’intervention rapide dû notamment à la pandémie) ou généralement non alimentés en billets de banque, une situation que ses services prennent en charge "immédiatement après signalement". Il a, à cet égard, conseillé les citoyens à signaler ces pannes en prenant une photo du GAB et en la publiant sur la page Facebook officielle du ministère de la Poste et des Télécommunications lancée en février dernier et suivie par 130.000 abonnés. "Le parc GAB existant (1405 en service) n'est pas suffisant et nous allons le renforcer par l'acquisition durant l'année en cours de 1600 GAB supplémentaires", a-t-il promis.

Téléphonie mobile : un décret relatif à la portabilité des numéros "en voie de finalisation"

Un projet de décret relatif à la portabilité des numéros (possibilité pour un abonné de conserver son numéro de téléphone en changeant d’opérateur) est "en voie de finalisation", a révélé le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, dans un entretien à l'APS. "Le décret relatif à la portabilité des numéros est en cours de finalisation. La première mouture est déjà soumise à l'appréciation du Régulateur (Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques), puis elle sera transmise au SGG (Secrétariat général du gouvernement)", a précisé le ministre. La portabilité des numéros "offre à l'abonné le droit de conserver son numéro de téléphone lorsqu'il change d'opérateur, permettant ainsi de faire jouer la concurrence entre les opérateurs de téléphonie mobile en offrant plus de choix aux abonnés", a-t-il expliqué. Pour rappel, M. Boumzar avait procédé en juin 2020 à l'installation d'un groupe de travail chargé de l'élaboration d'une feuille de route visant la concrétisation des dispositions de la loi sur la poste et les communications électroniques promulguée en 2018, notamment dans son volet relatif à la portabilité des numéros de téléphone et l'itinérance nationale, en vue de l'amélioration des prestations offertes aux abonnés par les opérateurs de téléphonie mobile. Concernant le volet relatif à l'itinérance nationale (dispositions permettant à un opérateur mobile d'offrir à ses abonnés l'accès aux réseaux d'autres opérateurs), le ministre a fait savoir que "nous travaillons avec toutes les parties concernées pour mettre en œuvre l'itinérance du mobile". "Nous avons lancé un appel à contribution aux associations de protection des consommateurs, aux patronats, aux opérateurs et experts et tous sont d'accord et ont plaidé pour la mise en œuvre de cette disposition", a-t-il affirmé. La mise en œuvre de cette disposition "incombe au Régulateur", a soutenu le ministre, ajoutant que "nous travaillerons en concertation sur ce dossier". Les trois opérateurs de téléphonie mobile (Mobilis, Djezzy et Ooredoo) "doivent être réunis pour mettre en place une convention les liant ainsi qu'un catalogue d'interconnexion conformément à la loi", a-t-il dit. M.Boumzar a expliqué que "ces deux dispositions s'inscrivent en droite ligne de l'orientation stratégique scellée dans le Plan d'action du Gouvernement, visant la réalisation d'une transformation numérique, en tant que vecteur du développement durable de notre pays à travers l'amélioration de la connectivité, équitable, sur l'ensemble du territoire national". La concrétisation de ces deux dispositions, en plus de la mutualisation des infrastructures, "permettront aux opérateurs de téléphonie fixe et mobile de mutualiser leurs capacités de réseau pour offrir des services de haute facture aux abonnés, notamment ceux résidants dans les zones enclavées non couvertes".

T.A.