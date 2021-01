Programme AADL 1 : Des instructions pour la régularisation avant le 15 mars prochain des actes définitifs

Le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL), Mohamed Tarek Belaribi a donné des instructions pour la régularisation, avant le 15 mars prochain, du dossier des actes définitifs au profit des souscripteurs bénéficiaires de logements au titre du programme location-vente "AADL1", a indiqué l'Agence sur sa page Facebook.

Supervisant une rencontre d'évaluation avec les directeurs centraux et les directeurs régionaux de l'Agence, en présence du directeur général-adjoint chargé du suivi des projets, du directeur central de la conduite des opérations, du directeur d'études et du directeur chargé des actes, M. Belaribi a appelé à "la régularisation du dossier des actes définitifs du programme de 55.000 logements AADL1 avant le 15 mars prochain", a précisé la même source. Après avoir suivi un exposé sur l'avancement des travaux dans différents projets de formule location-vente, notamment ceux lancés au cours de l'année 2020, le directeur général de l'agence a relevé "la nécessité d'accélérer la cadence des travaux, d'éviter les retards dans la réalisation et de respecter les délais de livraison". Par ailleurs, M. Belaribi a instruit les directeurs régionaux et celui des actes au niveau de l'agence de coordonner avec les directeurs de projets dans les différentes wilayas afin de régulariser les actes des assiettes foncières abritant les logements AADL, en vue d'éviter le retard dans la délivrance des actes aux bénéficiaires. M. Belaribi a enfin appelé le directeur d'études à accélérer les études relatives aux projets lancés dernièrement.

APS