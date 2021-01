Relation entre les Institutions et les opérateurs : La CIPA se réjouit du rétablissement de la confiance

Le Président de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA) Abdelwahab Ziani a affiché hier son optimisme quant à la relance de l’économie nationale en 2021, suite notamment à la "réhabilitation de la confiance" entre les institutions et les opérateurs économique entamée par l’audience consacrée au début du mois courant par le président de la République aux organisations patronales.

"L’Année 2021 constitue pour nous un début de réhabilitation de la Confiance entre les opérateurs économiques et les Institutions, après la rencontre qui a eu lieu en début janvier entre les confédérations du patronat et le Président de la République consacrée à l'examen de questions relatives à la relance de l'économie nationale", a déclaré M. Ziani lors de son passage à la radio nationale, soutenant que les entreprises algériennes activant notamment dans l’agroalimentaire et la pharmaceutique peuvent satisfaire la demande interne et aller ensuite vers l’externe. Affichant une satisfaction des propositions du président Tebboune, visant la relance de l’économie, il a souligné, la nécessité de protéger la production nationale afin de la promouvoir et accompagner l’acte d’exportation vers les pays africains voisins. Pour M. Ziani, en dehors des effets négatifs de la Covid-19 sur l’économie, cette "crise a démontré qu’il était possible de compter sur la production nationale notamment en matière d’approvisionnement du marché national des produits agricoles, agroalimentaires et pharmaceutiques". Concernant la question de la confiance, il a regretté le fait que "de grands donneurs d’ordre nationaux préfèrent recourir à l’importation pour satisfaire leurs besoins en matière de quelques pièces de rechange, alors qu’il existe des entreprises locales qui peuvent les fabriquer localement". S’agissant de l’exportation, il a affirmé qu’une centaine d’entreprises peuvent assurer l’exportation mais celles-ci ont besoin d’accompagnement.

Préparer trois plateformes pour l’exportation vers les pays africains

Il a, à ce propos, souligné que "l’urgence actuellement, avec la fermeture des frontières à cause de la Covid-19 est de préparer trois plateformes d’exportation au niveau des zones frontalières", citant l’exemple de la manifestation économique de l’Assihar (Tamanrasset), qui doit, selon lui, être "permanente". Ces plateformes vont permettre de faciliter les opérations d’exportation de produits agroalimentaires et industriels, a-t-il soutenu. Pour M. Ziani, avec 200 millions de consommateurs, le marché de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) "constitue une excellente opportunité pour le placement des produits algériens notamment agricoles, agroalimentaires, pharmaceutiques et ceux de l’électroménager", en plus des opportunités qu’offre la Zone de libre-échange continentale (Zlecaf). Depuis l’audience accordée par le Président de la République aux organisations patronales, plusieurs départements ministériels ont reçu des représentants de patronat afin d’examiner leurs préoccupations. Dans ce cadre, le président de CIPA a été reçu récemment par le ministre du Commerce, Kamel Rezig avec lequel il a évoqué les voies de promotion et de renforcement du produit national, en intensifiant les efforts afin d'augmenter le volume des exportations. M. Ziani avait aussi indiqué dans une récente déclaration qu’il a été reçu par le ministre de l’Agriculture pour déployer un plan d’action concernant la transformation agricole et l’autosuffisance de certaines matières premières qui sont actuellement importées. Il avait également déclaré que sur instruction du président de la République, la CIPA sera reçu par les ministres des finances et de l’Industrie pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les exportateurs, notamment la question de la création des banques algériennes au Mali et au Sénégal. M. Ziani, s’est par ailleurs, prononcé ce lundi sur la libération de l’importation des véhicules neufs en soulignant que celle-ci constituait actuellement une "urgence" pour satisfaire les besoins du marché national notamment en matière des véhicules utilitaires et ceux destinés au transport du personnel.

K.B.