Pétrole : L’évolution de la pandémie inquiète les marchés

Le prix du Brent, qui a dépassé les 55 dollars le baril, finit la semaine à 54,8 dollars le baril relève l’IFP Energies Nouvelles, dans son « tableau de bord », sur les marchés pétroliers, publié hier. En moyenne hebdomadaire, indique l’institut de recherche français, le cours du Brent ICE a sensiblement progressé la semaine passée, s’établissant à 55,9 dollars le baril (+3,9 %).

Le cours du WTI (pétrole américain) atteint 52,8 dollars le baril, en progression de plus de 5 %. Les prix spots, qui terminent la semaine passée à près de 55 dollars le baril (-1,7 % sur la journée), retrouvent des niveaux atteints en février 2020, c’est-à-dire avant le premier confinement. « Porté par l’accord OPEP+ conclu le 5 janvier dernier et par le plan de relance économique américain, le prix du pétrole a toutefois marqué le pas en fin de semaine dernière en raison des inquiétudes alimentées par le nombre croissant de variants de la Covid-19 » constate l’Ifpen. Ce dernier cite les prpos de Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, qui a résumé la situation en évoquant une « course sans précédent » entre le virus et les vaccins. L’institut de recherche français affirme que « l’évolution de la pandémie inquiète les marchés».

Les indicateurs de suivi de la pandémie sont assez peu favorables.

Le nombre de cas de contamination reste orienté à la hausse dans toutes les régions du monde, progressant à des rythmes quotidiens de plus en plus élevés. Le nombre quotidien de décès suit cette même orientation se situant désormais à près de 14 000 par jour au niveau mondial. Ce contexte, qui impose de nouvelles restrictions sociales, pourrait une nouvelle fois affecter la demande pétrolière cette année, ce qui explique la prudence des marchés en fin de semaine. L’Ifpen rappelle que dans une interview au journal « The Washington Post », la Directrice générale du FMI a indiqué le 14 janvier dernier qu'une aide supplémentaire pour l'économie est nécessaire pour « aider les gens à traverser les prochains mois jusqu'à ce que les vaccins soient plus largement disponibles ». Le porte-parole du FMI a par ailleurs indiqué que la mise à jour des prévisions économiques mondiales prévue le 26 janvier prochain, tiendrait compte des développements récents, en particulier le développement et la distribution de vaccins anti-Covid-19 et les nouvelles mesures de relance adoptées aux États-Unis et au Japon. « Cela laisse supposer un possible réajustement à la hausse du taux de croissance économique mondiale en 2021 (+ 5,2 % estimé en octobre dernier pour une récession de 4,4 % en 2020) » analyse l’institut français. En complément des soutiens apportés par certaines Banques centrales en décembre (dont Etats-Unis, Europe, Japon), les nouvelles prévisions devraient intégrer le plan de relance proposé par le prochain président américain.

Stabilité de l’offre pétrolière américaine cette année

L’Ifpen prévoit une stabilité de l’offre pétrolière américaine cette année et rebond attendu en 2022. « D’après les dernières statistiques hebdomadaires, les stocks américains de pétrole sont en recul pour la 5e semaine consécutive ; ceci peut s’expliquer par la structure des marchés à terme. Ils se situent néanmoins encore au-dessus de la moyenne à cinq ans (+ 40 millions de barils) » souligne-t-il. Côté production, la tendance haussière de l’activité de forage, constatée depuis le mois de septembre, est à nouveau confirmée avec une nouvelle hausse du nombre de « rigs » actifs. Cela pourrait entrainer une progression de l’offre américaine de pétrole dans les prochains mois. C’est ce que l’EIA anticipe, prévoyant une stabilité de l’offre en 2021 puis une hausse de 0,7 million de baril par jour en 2022. La production globale (pétrole et LGN), qui atteindrait 17 millions de barils par jour en 2022 (contre 16,4 millions de barils par jour en 2021) comme en 2019, serait toutefois inférieure aux 18 millions de barils par jour prévus initialement pour l’an passé. Ces prévisions étaient établies sur la base d’un prix du WTI de 62 dollars le baril, contre une anticipation de 50 dollars le baril désormais. A ce niveau, Rystad estime que, dans les bassins de schiste, les investissements pourraient atteindre 73 milliards de dollars en 2021, à comparer à 55 milliards de dollars en 2020 et 87 milliards dollars en 2019. Ces anticipations mettent en évidence les conséquences envisageables pour l’OPEP+ d’un prix du pétrole trop élevé, sujet débattu lors de la dernière réunion de l’organisation.

Volonté de renforcer la production en Iran et au Venezuela

L’Ifpen évoque la volonté de renforcer la production en Iran et au Venezuela, deux pays hors quota OPEP. L’Iran a indiqué avoir octroyé, le 11 janvier dernier, 8 nouveaux contrats visant à renforcer la production sur 33 gisements. Ces projets s’inscrivent dans le cadre d’un plan global de 6 milliards de dollars, initié en 2019, dans le but d’augmenter la production de 0,33 million de barils par jour. Sous l’effet de l’embargo américain, l’Iran ne produit plus que 3 millions de barils par jour (GNL inclus) contre 4,6 millions de barils par jour en 2018. En décembre dernier, ce pays a annoncé vouloir exporter 2,3 millions de barils par jour cette année contre de l’ordre de 1 à 1,2 millions de baril par jour l’an passé (estimation). Cela implique une production de 4,5 millions de barils par jour environ, signifiant implicitement l’espoir d’une levée des sanctions. Les tensions en cours ne laissent pas envisager un tel dénouement alors que la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont indiqué le 16 janvier dernier être « profondément inquiets par l’annonce faite par l’Iran du lancement de préparatifs pour la production d’uranium métal ». Au Venezuela, pays qui ne produit plus que 0,5 million de baril par jour depuis 6 mois, le président Maduro a évoqué récemment son intention d’atteindre une production de 1,5 millions de barils par jourj cette année, niveau atteint début 2018. Le gouvernement a récemment adopté une loi «anti-blocus» permettant la signature confidentielle d’accords pétroliers en raison du risque de sanctions. Il est par ailleurs envisagé de réformer les lois pour permettre une plus grande participation de sociétés privées dans l'industrie pétrolière. En supposant que l'administration américaine supprime les sanctions contre PDVSA, Platts Analytics estime que la production pourrait progresser de 0,3 à 0,5 million de baril par jours en quelques mois.

A.S.