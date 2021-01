Signes d'amélioration des fondamentaux du marché pétrolier : Le brut de l'OPEP se rapproche de 55 dollars le baril

Le prix du panier de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), constitué de 13 pétroles bruts dont le Sahara Blend algérien, s’est élevé à près de 55 dollars, a indiqué hier l'Opep sur son site web.

"Le panier de référence de l'OPEP de bruts (ORB) s'est élevé à 54,85 dollars le baril mardi, contre 53,92 dollars la veille (lundi)", précise la même source. Le brut de l’Opep maintient sa tendance haussière pour cette semaine en enregistrant un niveau élevé par rapport à celui enregistré depuis février 2020, une année caractérisée par une chute drastique des cours de l’or noir, engendrée notamment par les incidences de la pandémie Covid-19 sur l’économie mondiale et le marché pétrolier. L'ORB a terminé 2020, en hausse de 6,56 dollars, ou 15%, pour s'établir à 49,17 dollars/b en décembre dernier, sa valeur mensuelle la plus élevée depuis février 2020. Tous les composants de l’ORB ont progressé en décembre dernier, dont le Sahara Blend algérien, Bonny Light, Djeno, Es Sider, Girassol, Rabi Light et Zafiro, en hausse de 7,39 dollars, soit 17,9% en moyenne, à48,74 dollars/b, selon le dernier rapport mensuel de l’Opep. Les autres bruts de l’Opep, à savoir, Arab Light, Basrah Light, Iran Heavy et Kuwait Export ont augmenté de 6,45 dollars, soit 15,0% en moyenne, pour s'établir à 49,44 dollars/b, tandis que le Murban a augmenté de 6,39 dollars, soit 14,8% en moyenne, pour s'établir à 49,48 dollars le baril. Cette augmentation a été enregistrée pour le deuxième mois consécutif en raison de la hausse des prix du brut de référence liés au milieu des signes d'amélioration des fondamentaux du marché pétrolier. Le Brent a atteint en décembre dernier son plus haut niveau depuis février 2020, en hausse de 14,2% et pour ce premier mois de 2021, les prix de l’or noir se maintiennent à un niveau élevé de plus de 53 dollars. Mardi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a terminé la séance à 55, 99 dollars, tandis que ce mercredi matin, il gagnait 0,73% à Londres par rapport à la clôture de mardi, à 56,31 dollars. Cette hausse intervient dans un contexte d’optimisme quant à une reprise de la demande mondiale de l’Or noir une fois que les vaccins montrent leur efficacité contre le Coronavirus, ce qui mettra ainsi fin aux mesures de restriction. Cette demande est attendue en rebond de 5,5 millions de barils par jour (mb/j) en 2021, à 96,6 mb/j après une chute de 8,8 mb/j l'an dernier. Introduit en 2005, l’ORB est également composé d’autres brut de références des membres de l’Opep, à savoir, le Girassol (Angola), Djeno (Congo), Zafiro (Equatorial Guinée), Rabi Light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Koweït), Es Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (EAU) et le Merey (Venezuela).

K.B.