Sonatrach : Installation du comité d’éthique

Le groupe Sonatrach a procédé, à l’installation du Comité d’éthique de l’entreprise, par le Président Directeur Général en présence des membres du Conseil d’administration et les directeurs exécutifs et centraux.

Le Comité d’éthique de l’entreprise est rattaché directement au PDG selon le Schéma organisationnel de Sonatrach. Il est composé d’un président accompagné de 04 membres et d’un Secrétariat. « Ce Comité a pour missions la mise en œuvre de la charte d’éthique de Sonatrach accompagnée des règles et procédures applicables dans ce cadre » indique le communiqué du groupe pétrolier. « Il intervient également sur les pratiques en relation avec les engagements de SONATRACH envers les parties prenantes notamment ses employés et ses partenaires commerciaux ainsi que l’environnement » ajoute-t-on. . Le comité "véhiculera une image positive instaurant la confiance à l'intérieur et à l'extérieur", a déclaré M. Hakkar, estimant "qu'un comportement éthique de l'entreprise contribue à sa réussite économique".

1.100 contrats de projets avec des entreprises nationales

Le groupe Sonatrach a signé plus de 1.100 contrats de projets avec des entreprises nationales, a affirmé, le président directeur général du groupe Toufik Hakkar. Lors d’une conférence de presse animée en marge de la signature d’une convention avec l’Institut algérien de normalisation (Ianor), M. Hakkar a souligné que ce chiffre ne reflétait pas « l’orientation du groupe vers l’intensification de ses transactions avec les opérateurs locaux, à travers l’ouverture de ses marchés». Selon les chiffres avancés par le P-dg de Sonatrach, 80% de la valeur des contrats était en monnaie nationale, en application de la stratégie du groupe visant à maîtriser les dépenses en devises. M.Hakkar a rappelé, en outre, que le groupe Sonatrach envisageait d’appliquer un nouveau plan d’action pour les cinq prochaines années englobant des projets d’une valeur de 40 milliards de dollars, où 51% des marchés seront conclus en monnaie nationale. La plus grande part des projets de ce nouveau plan, adopté par le conseil d’administration du groupe pétrolier national et de son assemblée générale, sera consacrée aux activités d'exploration, de production, de raffinage et de pétrochimie, a ajouté le même responsable. M.Hakkar avait déclaré à la fin 2020 que le programme d'investissement de Sonatrach s'élèvera à 40 milliards de dollars, dont 51 % en Dinars sur les cinq prochaines années "traduisant la mise en œuvre de notre politique de promotion du contenu local, ayant constitué un axe hautement stratégique durant cette année". Il a ainsi souligné "la volonté tangible de Sonatrach, de s’inscrire dans une démarche intégrée des entreprises nationales quant à la réalisation de ses projets, leur garantissant ainsi des plans de charge et permettant au pays, des économies importantes en devises".

Une convention-cadre avec l'IANOR sur la normalisation

La convention-cadre, signée par le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, et le directeur général de l'Ianor, Djamel Hales, porte notamment sur la formation et la sensibilisation pour la vulgarisation des référentiels normatifs, l'acquisition des normes ainsi que la création d'une plateforme numérique pour relier les différents fonds normatifs existants au sein du groupe. La convention-cadre permet aussi d'instaurer une "veille normative", la rédaction de normes d'entreprises, leur soumission aux commissions techniques nationales et la promotion de travaux de recherche et essais en Algérie. La mise en œuvre de cette convention-cadre, dont la durée est fixée à trois ans, sera entamée incessamment avec deux premiers contrats concernant l'implémentation de deux normes: ISO 26000, relative à la responsabilité sociétale et ISO 37001 relative au système de management anti-corruption. La mise en place de ces deux normes s'inscrit dans le cadre de l'engagement éthique et sociétal du groupe Sonatrach, souligne M. Hakkar. "Nous comptons saisir cette opportunité pour consolider de manière durable l'adoption des standards internationaux traitant de la responsabilité sociétale et l'éthique en entreprise", souligne le PDG expliquant que l'accord avec l'Ianor permettra aux unités opérationnelles du groupe de s'inscrire dans des approches de management "reconnues et normalisées". Citant les avantages de cette convention, le directeur de l'Ianor a fait remarquer que Sonatrach devrait réduire ses dépenses en matière d'acquisition de normes, en évitant l'achat des mêmes normes par les différentes filiales, et ce, à travers un seul achat avec licences par le groupe.

A.S.