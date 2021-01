Selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement : Les investissements directs étrangers en chute libre

Les investissements directs étrangers (IDE) mondiaux se sont effondrés en 2020, chutant de 42%, passant de 1,5 billion de dollars en 2019 à environ 859 milliards de dollars, selon un Investment Trends Monitor de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) publié hier.

Un niveau aussi bas a été observé pour la dernière fois dans les années 90 et est inférieur de plus de 30% au creux d'investissement qui a suivi la crise financière mondiale de 2008-2009. Malgré les projections de reprise de l'économie mondiale en 2021 - quoique hésitantes et inégales - la CNUCED s'attend à ce que les flux d'IED restent faibles en raison de l'incertitude sur l'évolution de la pandémie du COVID-19. L'organisation avait projeté une baisse de 5 à 10% des IDE en 2021 dans le Rapport sur l'investissement dans le monde de l'année dernière. «Les effets de la pandémie sur l'investissement persisteront», a déclaré James Zhan, directeur de la division des investissements de la CNUCED. «Les investisseurs resteront probablement prudents lorsqu'ils engagent des capitaux dans de nouveaux actifs productifs à l'étranger ». Selon le rapport, la baisse des IDE était concentrée dans les pays développés, où les flux ont chuté de 69% pour atteindre environ 229 milliards de dollars. Les flux vers l'Amérique du Nord ont diminué de 46% pour s'établir à 166 milliards de dollars, les fusions et acquisitions transfrontalières ayant chuté de 43%. Les projets d'investissement annoncés dans le domaine de la création de nouveaux sites ont également chuté de 29% et les opérations de financement de projets ont chuté de 2%. Les États-Unis ont enregistré une baisse de 49% des IDE, tombant à environ 134 milliards de dollars. La baisse s'est produite dans le commerce de gros, les services financiers et la fabrication. Les ventes de fusions et acquisitions internationales d'actifs américains à des investisseurs étrangers ont reculé de 41%, principalement dans le secteur primaire. De l'autre côté de l'océan Atlantique, les investissements vers l'Europe se tarissent. Les flux ont diminué des deux tiers pour s'établir à -4 milliards de dollars. Au Royaume-Uni, l'IED est tombé à zéro et des baisses ont été enregistrées chez d'autres grands bénéficiaires. Mais la performance globale des IDE en Europe masque quelques points positifs régionaux. La Suède, par exemple, a vu ses flux doubler, passant de 12 milliards de dollars à 29 milliards de dollars. Les IDE vers l'Espagne ont également augmenté de 52%, grâce à plusieurs acquisitions, comme les private equity aux États-Unis Cinven, KKR et Providence acquérant 86% de Masmovil. Parmi les autres économies développées, les flux vers l'Australie ont diminué (-46% à 22 milliards de dollars) mais ont augmenté pour Israël (de 18 milliards de dollars à 26 milliards de dollars) et le Japon (de 15 milliards de dollars à 17 milliards de dollars). Bien que les flux d'IED vers les économies en développement aient diminué de 12% pour atteindre environ 616 milliards de dollars, ils ont représenté 72% de l'IED mondial - la part la plus élevée jamais enregistrée. La baisse a été très inégale dans les régions en développement : -37% en Amérique latine et dans les Caraïbes, -18% en Afrique et -4% dans les pays en développement d'Asie.

Les flux d’IDE vers l’Afrique du nord ont diminué de 32%

L'IED vers les économies en transition a diminué de 77% pour s'établir à 13 milliards de dollars. Alors que les pays en développement d'Asie ont bien résisté à la tempête en tant que groupe, attirant environ 476 milliards de dollars d'IDE en 2020, les flux vers les membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) se sont contractés de 31% à 107 milliards de dollars, en raison d'une baisse des investissements. Aux plus grands bénéficiaires de la sous-région. En termes de pays, la Chine était le plus grand bénéficiaire d'IDE au monde, les flux vers le géant asiatique augmentant de 4% pour atteindre 163 milliards de dollars. Les industries de haute technologie ont connu une augmentation de 11% en 2020 et les fusions-acquisitions transfrontalières de 54%, principalement dans les industries des TIC et de la pharmacie. « Le retour à une croissance positive du PIB (+ 2,3%) et le programme ciblé de facilitation des investissements du gouvernement ont aidé à stabiliser l'investissement après le blocage précoce », indique le rapport. L'Inde, autre grande économie émergente, a également enregistré une croissance positive (13%), soutenue par les investissements dans le secteur numérique. En Afrique du Nord, les flux d’IDE ont diminué de 32% à 9,4 milliards de dollars, contre 14 milliards de dollars en 2019. Seuls les flux vers le Maroc ont été robustes et sont restés inchangés, à 1,6 milliard de dollars. Le profil des IDE du Maroc est relativement diversifié avec la présence établie de plusieurs grandes multinationales, dans les industries manufacturières, notamment l'automobile, l'aérospatiale et le textile. L'Égypte est restée le premier bénéficiaire d'IDE en Afrique, malgré une baisse sensible des entrées (-39%) à 5,5 milliards de dollars.

Faibles perspectives pour 2021 sauf pour la technologie et la santé

Le rapport indique que les données sur la base d'annonces - sur les fusions-acquisitions, les investissements dans de nouvelles installations et le financement de projets - donnent une image mitigée des tendances futures et confirment les faibles perspectives pour 2021. «Les annonces de projets Greenfield en 2020, 35% de moins qu'en 2019, ne sont pas de bon augure pour de nouveaux investissements dans les secteurs industriels en 2021», indique le rapport. La baisse des accords de financement de projets internationaux annoncés, importants pour les investissements dans les infrastructures, a été plus contenue à -2%, mais la hausse de la dernière partie de l'année a été largement concentrée dans les pays développés. «Pour les pays en développement, les perspectives pour 2021 sont une préoccupation majeure», a déclaré M. Zhan. Bien que les flux d'IDE dans les économies en développement semblent relativement résilients en 2020, les annonces de nouveaux sites ont chuté de 46% et le financement de projets internationaux de 7%, selon le rapport. «Ces types d'investissement sont cruciaux pour le développement des capacités de production et des infrastructures et donc pour les perspectives de reprise durable», a ajouté M. Zhan. Le rapport prévient que «la capacité beaucoup plus limitée des pays en développement à déployer des programmes de soutien économique pour stimuler l'investissement dans les infrastructures se traduira par une reprise asymétrique des IDE axés sur le financement de projets». La CNUCED s'attend à ce que toute augmentation des flux mondiaux d'IED en 2021 provienne non pas de nouveaux investissements dans des actifs productifs, mais de fusions et acquisitions transfrontalières, en particulier dans la technologie et les soins de santé - deux secteurs affectés différemment par la pandémie. «Bien que leur activité d'investissement ait ralenti initialement en 2020, ils sont désormais prêts à profiter des taux d'intérêt bas et de l'augmentation des valeurs de marché pour acquérir des actifs sur les marchés étrangers en vue de leur expansion, ainsi que des concurrents et des petites entreprises innovantes touchées par la crise.» Les entreprises européennes devraient attirer plus de 60% des transactions technologiques en valeur, mais plusieurs économies en développement voient également une augmentation. L'Inde et la Turquie attirent un nombre record de transactions dans les secteurs du conseil informatique et du numérique, y compris les plates-formes de commerce électronique, les services de traitement de données et les paiements numériques. Environ 80% des entreprises acquéreuses sont basées dans des économies développées, principalement en Europe, mais quelques entreprises multinationales de pays en développement sont des acheteurs actifs. Les investisseurs sud-africains, par exemple, prévoient d'acquérir des participations dans des prestataires de soins de santé en Afrique et en Asie. Et les sociétés informatiques indiennes ont annoncé une augmentation de 30% des acquisitions, ciblant les marchés européens et autres pour les services informatiques.

A.S.