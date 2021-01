Pétrole : M. Attar prévoit une moyenne de 55 dollars le baril de pétrole en 2021

« La moyenne du cours du pétrole pourrait se stabiliser autour de 55 dollars le baril pendant cette année 2021 ». Selon les prévisions du ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, le prix du baril du pétrole va augmenter comparant à l’année passée en raison de la croissance de la demande mondiale.

Invité du forum de la Radio Algérienne, ce lundi, Attar fait savoir que l’arrivée des vaccins antiCovid-19 et la décision des pays de l’OPEP et de l’OPEP+ de maintenir leur production au niveau actuel favoriseront cette tendance des prix du pétrole. Par ailleurs, le ministre a indiqué que l’Algérie a perdu 10 milliards de dollars d’exportations de pétrole au titre de l’année révolue en raison de la baisse des prix qui ont atteint des niveaux bas historiques. « Le prix moyen du pétrole algérien l’année passée était de 42 dollars le baril », a-t-il précisé. Attar est revenu sur les décisions de l’OPEP et l’OPEP+ qui les a qualifiées d’historiques. « Les décisions de l’Arabie saoudite de réduire sa production d’un million de barils/jour et de ne pas dépasser les deux millions de barils/jour pour les pays de l’OPEP+ ont permis de renouer avec l’augmentation progressive des cours du baril », a-t-il expliqué.

L’ARH appelée à la stricte application des lois relatives à la Sécurité des installations pétrolières

Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar a appelé les cadres et les fonctionnaires de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) à la nécessité "d'appliquer strictement" les lois relatives au contrôle de la sécurité des installations pétrolières et de respecter les conditions et les normes requises dans les activités liées au secteur des hydrocarbures, a indiqué un communiqué du ministère. Ces instructions sont intervenues lors d’une visite d’inspection effectuée par M. Attar au siège de l’ARH, où il s'est enquis des différentes directions et des services, engageant des discussions approfondies avec les cadres et les fonctionnaires de l’Autorité sur leurs tâches et la grande responsabilité qui leur incombe, a précisé le communiqué rendu public par le ministère sur sa page Facebook. Le ministre a également écouté les explications du président de l'ARH, Rachid Nadil, lesquelles se sont articulées autour du contrôle de l'ensemble du secteur de l'Energie et de la conformité de toutes les phases de projets et des activités pétrolières aux lois et aux protocoles en vigueur, en l'occurrence la sécurité des installations, le transport du carburant par canalisations et d'autres tâches assignées à cette autorité. A ce titre, M. Attar a encouragé les cadres de l'instance à aller de l'avant vers l'application stricte des lois qui régissent et réglementent les opérations de contrôle de la sécurité des installations pétrolières et le respect des conditions et des normes requises dans les activités liées au secteur des hydrocarbures, a conclu la même source.

A.A.