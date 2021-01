APN : Examen des mesures d’élaboration du projet de règlement intérieur de l’Assemblée

Le comité de coordination de l’Assemblée populaire nationale (APN) a examiné les mesures relatives à l'élaboration du projet de règlement intérieur de l’Assemblée en vue de sa mise en conformité avec les dispositions de la nouvelle Constitution, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors d’une réunion tenue sous la présidence du Président de l’APN, Slimane Chenine, "le comité de coordination de l’Assemblée a examiné les dispositions et mesures relatives à l’élaboration du projet de règlement intérieur de l’APN, en vue de sa mise en conformité avec les dispositions de la nouvelle Constitution", lit-on dans le communiqué. L’organe de coordination a également procédé à l’examen des "activités des Commissions permanentes, parmi les missions temporaires d’information, les visites sur le terrain, et les journées d’étude parlementaires". A ce titre, les participants à la réunion se sont félicités des "efforts consentis et de l’interaction positive de la part des Autorités locales". Par ailleurs, les membres du comité de coordination ont fait part, à l’entame de leur réunion, de "leur soulagement quant au succès de l’intervention chirurgicale qu’avait subie le Président de la République, priant Allah de lui prêter prompt rétablissement, tout en lui souhaitant un bon retour au pays". Les membres ont également salué "les efforts et sacrifices des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) et des différents corps de sécurité, dans la lutte contre le terrorisme, tout en se recueillant à la mémoire des chouhada du devoir national". Selon la même source, le Président de l’Assemblée, a relevé "l’approche de concertation qui doit prévaloir s'agissant des questions qui concernent l’organisation des travaux de l’APN et leur bon déroulement. Ceci reflète "la méthode consacrée par le Président de la République, dans la prise en charge des questions essentielles qui intéressent la Patrie et le citoyen, dont la dernière est la remise aux partis, de la première mouture de l'avant-projet de loi organique relative au régime électoral", a-t-il ajouté. Pour M. Chenine, cette démarche devra "concrétiser davantage de consensus entre les différentes obédiences sur la scène politique qui a repris sa dynamique, à travers le débat technique et l’approche politique autour de cet avant-projet de loi". Pour rappel, le comité de coordination, se compose des membres du Bureau, des présidents des Commissions permanentes de l’Assemblée et des présidents des groupes parlementaires, conformément à l’article 50 du règlement intérieur de l’APN.

R.N.