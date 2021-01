Prix à la consommation : Le taux d'inflation annuel a atteint 2,4% en 2020

Après une décélération ces quelques derniers mois, les poussées inflationnistes commencent à fortement ressurgir. Selon le dernier bulletin de l’Office national des statistiques (ONS), repris hier par l’APS, le taux d'inflation moyen annuel en Algérie était de 2,4% à fin décembre dernier.

Il était de 2,2% à fin octobre 2020 et de 2% à fin septembre de la même année. En 2020 et comparativement à 2019, en dehors des services dont le rythme d'évolution a accusé une baisse, un relèvement a caractérisé les biens alimentaires (+0,2%) et les produits manufacturés (+5,35%), "ce qui a nécessairement influé sur l'évolution du rythme global d'inflation dont le taux passe de 2% en 2019 à 2,4% en 2020", a indiqué l'Office. A fin décembre dernier les biens alimentaires ont connu une légère variation haussière (+0,2%), qui a été tirée essentiellement par les produits alimentaires industriels avec (+1,07%), malgré une baisse de près de 0,7% des prix des produits agricoles frais. La baisse, des prix des produits agricoles frais en 2020, est induite notamment par un recul de près de 4,9% des prix des légumes frais, la pomme de terre (-12,1%), la viande de poulet (-7,8%). Par ailleurs, l'office relève que d'autres produits ont connu des augmentations de prix en 2020. Il s'agit des œufs (+10%) des poissons frais (+13,2%) et des fruits frais avec +6,5%. La variation haussière de prix des produits alimentaires industriels, a été tirée, essentiellement, par une hausse de huiles et graisses (+1,01%), des céréales (+1,9%) et des lait, formage et dérivés avec près de (+1%), a détaillé l'organisme, relevant une "importante" baisse de 6% des prix du sucre. En 2020 les prix des services ont également enregistré une variation haussière de 1,6% par rapport à l'année d'avant. Quant à la variation mensuelle des prix à la consommation, qui est l'évolution de l'indice du prix du mois de décembre dernier par rapport à celui du mois de novembre 2020, elle est de +0,1%, selon l'Office. En termes d'évolution mensuelle et par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont affiché une baisse de -0,2%, conséquence directe d'un recul de près de 1,4% des produits agricoles frais. Quant aux produits alimentaires industriels, les prix ont connu une hausse modérée de 0,9% durant le mois de décembre dernier et par rapport au mois de novembre 2020, selon l'organisme des statistiques. Les prix des produits manufacturés ont enregistré un taux de près de +0,5%, alors que ceux des services se sont caractérisés par une stagnation. Selon les anticipations du Fonds monétaire international (FMI), le taux d'inflation moyen devrait passer à 3,8% l’année prochaine. La Banque mondiale estime qu’il pourrait atteindre 5,9%. Le projet de loi de finances 2021 (PLF) prévoit une accélération de l’inflation pour atteindre 4,5% l’année prochaine, puis une légère décélération à 4,05% en 2022. Les prix à la consommation devraient rebondir en 2023 à 4,72%. Toujours dans les cadrages de la loi de finances 2021, la valeur du dinar devrait accélérer sa chute vis-à-vis du dollar à un rythme annuel de 5% en moyenne d’ici à 2023. En effet, le PLF 2021 prévoit un recul des cours de change du dinar contre le dollar américain, où la moyenne annuelle devra atteindre 142,20 DA pour un dollar en 2021, 149,31 DA pour un dollar en 2022 et 156,78 DA pour un dollar en 2023. La dépréciation du dinar devrait maintenir une pression inflationniste élevée. Source d’une inflation importée au regard du renchérissement des prix des produits et services importés, le glissement de la monnaie nationale aura, ainsi, un effet négatif sur le pouvoir d’achat des ménages.

A.S.