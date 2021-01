Logement : Les autorités locales appelées à "mieux choisir" les promoteurs immobiliers

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a appelé à Alger les autorités locales et les entreprises en charge des programmes de logement à "mieux choisir les promoteurs immobiliers" pour éviter tout problème ou dysfonctionnement durant la réalisation.

Les procédures de résiliation des contrats et de remplacement des maître d’œuvre chargés de la réalisation des différents projets de logements prennent du temps, ce qui se répercute sur les délais de livraison, a expliqué M. Nasri qui répondait aux questions orales des députés, lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN), conduite par le président de l’institution, Slimane Chenine, en présence de membres du gouvernement. Aussi, le ministre a-t-il appelé les autorités locales à "mieux choisir les promoteurs immobiliers" pour éviter de tels aléas au niveau des chantiers de réalisation de logements et protéger les droits des souscripteurs. A une question sur l'avancement de certains projets de logements (LSP, LPP et LPA) dans la wilaya de Tiaret, notamment le projet de 20 logements promotionnels aidés (LPA) dans la commune de Machraâ Safa, M. Nasri a fait savoir que le projet avait été confié à un promoteur immobilier qui n'en a réalisé que 40%. A l’arrêt depuis trois (3) ans, le projet a été transféré à la Direction des Domaines, en avril 2020, pour enclencher la procédure de résiliation du contrat, a-t-il précisé. Il a été soumis à la Justice, le mois dernier, et la procédure de désignation d’un nouveau promoteur a été lancée, a-t-il ajouté. A une question concernant les souscripteurs AADL dans la wilaya de Jijel, le premier responsable du secteur a indiqué que le programme AADL inscrit dans cette wilaya comptait 7.337 logements. Outre la livraison du projet de 400 logements dans la commune de Taher en 2020, plusieurs autres projets devraient être livrés en 2021, a-t-il dit. S’agissant des projets inscrits en 2018, un total de 3.500 unités réparties sur 5 sites sont en cours de réalisation dans la wilaya dont les travaux ont été déjà lancés à un rythme acceptable. Quant aux projets inscrits en 2019, poursuit M. Nasri, 1.537 unités ont été programmées et les souscripteurs ont été convoqués pour le versement de la 2ème tranche. Le secteur ne ménagera aucun effort pour le parachèvement de ce programme à travers un ferme suivi des projets en sus du renforcement des chantiers et la résolution des problèmes soulevés dont le manque du foncier, souligne-t-il, justifiant le retard accusé dans certains projets par la situation sanitaire liée à la propagation du Covid-19. S’agissant des citoyens ayant refusé de récupérer les attestations d’affectation dans le cadre du programme "AADL" dans la wilaya de Jijel, le ministre a fait savoir que son secteur avait donné des instructions à l’AADL pour prendre leurs demandes en considération en fonction des capacités disponibles en respectant la chronologie d’inscription au programme. Répondant aux questions des journalistes à l’issue de la séance, le ministre de l’Habitat a indiqué, au sujet de l’avancement du projet "AADL-CNEP" à Reghaia (Alger), que les logements seront directement remis une fois le projet finalisé. Interrogé sur le retard accusé dans la réalisation d’un projet dans la wilaya de Boumerdes, le ministre a affirmé que la résiliation de contrats n’était pas toujours en faveur des souscripteurs vu le retard qui en découle, insistant, dans ce sens, sur l’impératif de suivre et de surveiller l’activité des entrepreneurs. Concernant les opérations de relogement notamment des habitants des bidonvilles, M. Nasri a indiqué que cette opération n'avait pas une date précise mais s’effectue plutôt selon les priorités.

APS