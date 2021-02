Présidé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad / Réunion du Comité interministériel de suivi du Plan national de vaccination

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, à Alger, une réunion du Comité interministériel de suivi de la mise en œuvre du Plan national de vaccination : Covid-19, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de la réunion de ce comité, il a été arrêté "les modalités de suivi des commandes de vaccin permettant la couverture totale des besoins de la population sachant que l'opération s'étalera tout au long de l'année 2021", précise la même source. Auparavant, il a été passé en revue "toutes les dispositions prises et visant à assurer la mise en œuvre de la vaccination à travers toutes les wilayas du pays et ce, dans les meilleures conditions d'organisation et de sécurité, et dans le respect du protocole sanitaire établi au profit, dans une première étape, des personnes prioritaires", à savoir "le personnel de santé ainsi que les personnes âgées et atteintes de maladies chroniques". Installé sur instruction du Président de la République et présidé par le Premier ministre, ce comité est chargé du suivi de la gestion opérationnelle de la mise en œuvre de ce plan de vaccination, dont la campagne a été lancée à partir de Blida.

Dr. Fourar: une plateforme numérique pour le suivi des personnes vaccinées

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, a annoncé, depuis Blida, la mise en place d'une plateforme numérique pour un suivi des personnes vaccinées. "Nous avons mis en place une plateforme numérique pour le suivi quotidien de l'état de santé des personnes vaccinées à travers toutes les wilayas", a précisé Dr Fourar en marge du coup d'envoi de la campagne de vaccination contre le nouveau Coronavirus (Covid-19). Réitérant que le vaccin Sputnik V acquis par l'Algérie "est efficace dans le renforcement des défenses immunitaires, sans présenter de complications" il a précisé que plusieurs pays européens ont opté pour ce vaccin pour la vaccination de leurs populations. Le Conseil scientifique "a choisi Sputnik V parmi quatre ou cinq autres vaccins sur les dix homologués par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)", a-t-il assuré soulignant que les rapports et études scientifiques ont prouvé que son efficacité avoisine les 92%, voire 100%. Qualifiant l'entame de l'opération de vaccination "d'évènement historique", Dr Fourar a tenu à préciser que "la campagne a débuté dans le délai fixé par le président de la République". Il a affirmé, dans ce sens, que l'opération se poursuivra tout au long de l'année en cours et concernera dans un premier temps le personnel médical et les personnes exerçant des fonctions stratégiques et importantes pour le pays, de même que les personnes âgées de 55 ans et plus et les malades chroniques. L'opération de vaccination concernera, dans une prochaine étape, les plus de 18 ans, et ce, "en fonction du programme et de la stratégie tracés", a-t-il fait savoir. Par ailleurs, Dr. Fourar a annoncé le lancement dimanche de la vaccination à Alger, à partir de la clinique "Les sources". Cette opération se poursuivre au fur et à mesure dans les différentes wilayas du pays pour englober pas moins de 80% de la population, a-t-il indiqué ajoutant que la réception des quotas restants du vaccin se fera de manière graduelle. Le Porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus a fait savoir, dans le même sens, que "l'opération englobera évidemment les zones d'ombre auxquelles seront dédiées des équipes mobiles". Faisant état de la réception, dimanche à Alger, du vaccin AstraZeneca, "très efficacce aussi", Dr. Fourar a souligné qu'aucun pays au monde ne s'est contenté d'acquérir un seul vaccin en raison de la pression au niveau mondial sur la demande de vaccins anti-Covid 19. Rappelant que de "grands pays" n'avaient pas encore entamé la vaccination, Dr Fourar a fait savoir que le Gouvernement avait consacré 20 Mds Da pour mener à bien cette opération au niveau national et que le coût du premier quota (50.000 doses) était de 1,5 Md Da. "La santé du citoyen algérien est inestimable comme l'a avancé le président de la République. Nous fournirons le vaccin au citoyen, quelque qu'en soit le prix," a-t-il déclaré. Il a rappelé, en outre, la formation des corps médical et paramédical chargés de l'opération de vaccination au niveau du ministère ainsi que par visioconférence au niveau des wilayas.

M. Djerad : la quantité du vaccin contre le Covid-19 sera "suffisante"

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a rassuré dimanche à Alger que la quantité des doses du vaccin contre le Covid-19 que l'Algérie compte importer sera "suffisante", affirmant que l'opération de vaccination, entamée samedi en Algérie, s'étalera sur toute l'année 2021. "La quantité du vaccin sera suffisante tout au long de cette année. Cette opération ne va pas se dérouler une ou deux jours, mais va s'étaler sur toute l'année" en cours, a-t-il indiqué, avant de se voir administrer, dans une polyclinique à Alger, le vaccin contre le COVID-19, ajoutant que "nous avons nos traditions dans ces campagnes de vaccination, il faut que ça soit une opération ordinaire". Auparavant, M. Djerad avait engagé des discussions avec des citoyens, avant de se faire vacciner. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s'est fait vacciner dimanche à Alger dans la foulée du lancement samedi de la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19), entamée symboliquement à partir de la wilaya Blida, premier foyer national de la pandémie. Il s'est fait vacciner au niveau de la polyclinique "les Sources" (hauteurs d'Alger), relevant de l'établissement public de santé de proximité (EPSP) Bouchenafa.

L'Algérie avait reçu vendredi dernier ses premières doses du vaccin russe "SpoutniK V". En prévision du lancement de cette campagne de vaccination qui sera supervisée par l'Institut Pasteur, le ministère de la Santé a mis en place tous les moyens matériels et organisationnels à travers notamment la formation des staffs qui seront chargés de cette campagne à travers le territoire national. Près de 8000 centres de vaccination au niveau des hôpitaux, des polycliniques et des établissements de santé de proximité, ayant une expérience en la matière, ont été mobilisés pour la campagne de vaccination contre la Covid-19.

