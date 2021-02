Start-up : Lancement d’un nouvel incubateur destiné aux porteurs de projets innovants

Un nouvel incubateur destiné à l'incubation de projets innovants ou l'accélération de l'innovation a été créé par l'équipe de l'Algeria Start-up Challenge, a indiqué un communiqué de ses initiateurs.

Baptisé "Leancubator", cet espace destiné aux porteurs de projets innovants, s'inscrit dans la continuité du projet national d'accompagnement de start-up, lancé en 2018 par Algeria Start-up Challenge, précise la même source. Ce "nouveau hub" de l'innovation et de génération de start-up propose deux types de programmes, à savoir l'incubation de projets innovants ou l'accélération de l'innovation, explique le communiqué. S'agissant de l'incubation de projets innovants, il s'adresse aux porteurs d'idées et de projets et consiste à les accompagner dans la réalisation de leurs projets à travers un programme de 20 semaines, leur permettant de murir leur projet par le biais d'un ensemble de sessions de formations assurées par des professionnels du domaine de l'innovation et des startups. A l'issu de la formation "les porteurs de projets seraient en mesure de réaliser un prototype destiné à être testé sur le marché, et ce, dans une logique exploratoire basée sur l'apprentissage continu", explique le document, ajoutant que "ce programme permet de valider chaque étape du développement de la solution en étant en contact avec le terrain sous l'œil avisé d'experts". Pour le programme de l'accélération de l'innovation, il survient après l'incubation et vise les startups en phase de lancement. D'une durée de 12 semaines, ce programme permet aux start-up "la validation finale du modèle économique et de la solution technique pour enfin prendre le chemin de la croissance et monter en échelle". Cette phase inclut également un accompagnement à la levée de fonds (financement). Le "Leancubator" ambitionne également de lancer plusieurs solutions prometteuses dans différents domaines stratégiques en Algérie, en contribuant au développement d'une économie moderne basée sur la connaissance, entre autres, la Diaspower.co, une plateforme qui mettra en relation la diaspora algérienne avec les acteurs de l'innovation en Algérie. Leancubator propose aussi un ensemble d'outils pour accélérer la croissance d'une startup par le biais du digital, selon le communiqué qui explique que "beaucoup de startups se focalisent sur le développement de leur solution et ne trouvent pas le temps d'assurer une bonne présence en ligne afin de promouvoir leurs produits et attirer des clients en continu", raison pour laquelle l'équipe Leancubator a dédié "une cellule d'accompagnement en termes de communication digitale, levier important pour le développement d'une startup".

APS