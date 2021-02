En dépit des inquiétudes et des incertitudes économiques : Le pétrole résiste

Le pétrole résiste en dépit des inquiétudes et des incertitudes économiques. C’est que relève l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans « tableau de bord » sur les marchés pétroliers publié hier. En moyenne hebdomadaire, le cours du Brent ICE, à Londres a peu évolué la semaine passée, s’établissant à 55,7 dollars le baril (+0,1 %).

« Le prix du pétrole a été soutenu en début de semaine par des informations indiquant des ajustements à la baisse de la production en Irak et des exportations en Libye » indique l’institut de recherche français. « Les inquiétudes liées à la pandémie et à la croissance économique aux Etats-Unis ont ensuite pesé à la baisse sur les marchés financiers à partir du milieu de la semaine passée » ajoute l’Ifpen. La Réserve fédérale a maintenu, comme attendu, ses taux d’intérêt dans une fourchette comprise entre 0 et 0,25 %. Le président de la Fed a indiqué que ces taux resteront à ces niveaux historiquement bas jusqu’à ce que le pays retrouve le plein emploi et que l’inflation soit près de 2 % ou « en voie de dépasser modérément les 2 % ». Dans ses conclusions, la FED souligne que « la crise de santé publique en cours continue de peser sur l'activité économique, l'emploi et l'inflation et représente des risques considérables pour les perspectives économiques". Dans son dernier rapport sur la stabilité financière dans le monde publié le 26 janvier, le FMI indique que la bonne tenue des marchés financiers s’explique par l’arrivée des vaccins et par le soutien de l’économie par les pouvoirs publics (soutiens à la reprise économique et pour lutter contre les vulnérabilités financières). Dans ce contexte, le FMI indique que les dirigeants doivent « être conscients des risques d’une correction des marchés si les investisseurs réévaluent brusquement les perspectives de croissance ou d’action ». Les nouvelles prévisions économiques, publiées le 27 janvier, anticipent une croissance de l’économie mondiale de 5,5% en 2021 et de 4,2% en 2022 (avec des écarts possibles de +/- 0,7 point en 2021 du fait des incertitudes). Les prévisions pour 2021 sont révisées à la hausse de 0,3 point de pourcentage par rapport à la prévision précédente. Pour 2020, la contraction de la croissance mondiale est un peu moins forte que ce qui était prévu en octobre (-3,5%, soit 0,9 point de plus).

Hausse modérée de la production OPEP en janvier

Les stocks commerciaux de pétrole ont reculé de 9,9 millions de barils la semaine passée par rapport à la semaine précédente alors que les analystes s’attendaient à une progression de 1,5 million de barils. Cette statistique a entrainé, le jour de la publication (27 janvier), une hausse ponctuelle des prix du pétrole aux Etats-Unis. La baisse des stocks ne traduit néanmoins aucune pression sur le marché puisque, dans le même temps, les Etats-Unis ont fortement réduit leurs importations nettes de pétrole. Cette absence de pression est confirmée par l’annonce du DOE de vendre une partie des stocks stratégiques (SPR) à partir du mois de mai de cette année. Après avoir atteint 660 millions de barils en juin 2020, les stocks SPR ont retrouvé le niveau de janvier 2020 (630 millions de barils. Concernant la politique énergétique américaine, désormais orientée vers la lutte contre le changement climatique, le président Biden a présenté, le 27 janvier, certaines propositions liées au secteur pétrolier et gazier : fin de l’octroi des permis pétroliers et gaziers sur les terres fédérales et en offshore ; remise en cause envisagée des subventions aux compagnies pétrolières ; fermeture des « millions de puits de pétrole et de gaz abandonnés » ; normes plus ambitieuses concernant la consommation unitaire des véhicules. Le 20 janvier, il avait signé un décret présidentiel proposant : le rétablissement de l’interdiction du forage pétrolier et gazier de certaines zones en mer arctique et en mer de Béring ; un moratoire sur les activités pétrolières et gazières dans la réserve naturelle de l'Arctique ; la réduction des émissions de méthane dans le secteur pétrolier et gazier. « L’impact de ces mesures sur la production américaine de pétrole pourrait être limité » estime l’Ifpen. En effet, explique-t-il, la production hors des zones fédérales à terre et en mer, qui couvre 76 % du total (9 millions de barils sur 12 millions de barils en 2019), représente l’essentiel de la hausse de la production depuis 2014 (+2,4 millions de barils par jour sur +3,5 millions de barils par jour au total). L’Ifpen évoque une hausse modérée de la production OPEP en phase avec ses engagements. « Les premières données de Reuters indiquent une hausse de 0,16 millions de barils par jour de la production de l’OPEP en janvier (à 25,7 millions de barils par jour), ce qui la situe légèrement en deçà de ses engagements » indique l’institut français de recherche. Des baisses ponctuelles ont été enregistrées au Nigéria et en Libye (grève). Reuters fait état en revanche d’une progression de la production en Irak.

A.S.