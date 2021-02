Travaux publics : Relance et réception de plusieurs projets d’envergure

Le secteur des travaux publics a reçu et relancé plusieurs projets, d’envergure locale et nationale, visant l’amélioration des conditions de transports de personnes et de marchandises, et ce, malgré la conjoncture sanitaire et financière qu’a connu le pays, indique un bilan de l’exercice 2020 établit par le ministère des Travaux publics.

Au titre de la mise en œuvre du plan d’actions du gouvernement et en matière de développement des infrastructures routières et autoroutières, le bilan de réalisation des activités prévues pour l’année 2020, ressort qu’un total de 876 km de routes était réalisé en matière de sauvegarde du réseau routier, expertise et entretien de 464 unités d’ouvrages d’art et marquage de 1.617 km de routes nationales. Le bilan fait état aussi de fourniture et pose de 688 unités de portiques et potences (signalisation verticale), élimination de 09 points accidentogènes sur routes nationales, achèvement de 26 études de résorption de points accidentogènes, ainsi que la livraison de 41 unités de matériels d’intervention pour assurer un meilleur service à l’usager de la route. Il souligné, toutefois, que certains objectifs n’ont pas pu être atteints pour causes, notamment de la situation sanitaire liée à la COVID-19, surtout dans le secteur économique (entreprise exerçant dans le secteur). Pour le programme de la livraison, il a été reçu 39,5 Km d’autoroutes et voies expresses, ainsi qu’un linéaire routier de 130,6 Km, tous travaux confondus, selon le document publié sur le site web du ministère. S’agissant du développement et sauvegarde du réseau routier, plusieurs projets ont été concrétisés, à l’instar de la mise en service de la pénétrante reliant la ville de Cherchell à l’autoroute Tipaza- Alger, sur une distance de 3 km (W.Tipaza), ainsi que la mise en service la route radiale de Oued Ouchayeh et ouvrage d’art s’étendant sur 1,2 km (Alger). Le secteur des travaux publics a également connu l’inauguration de la pénétrante reliant la ville de Mostaganem à l’autoroute Est-Ouest, sur une distance de 29 km, l’inauguration de l’ouvrage d’art (pont Hamdania) sur la route nationale N 1 (W.Médéa), ainsi que le coup d’envoi des travaux du projet d’ouvrage d’art qui relie les deux rives de Oued Alhamiz (Alger), d’une longueur de 80m. Concernant les ouvrages d’art, il a été livré à la circulation huit (08) ouvrages d’art, dont six (06) sur routes nationales et deux (02) sur chemins de wilaya. Pour le programme de désenclavement, le ministère a enregistré la mise en service de plusieurs projets de routes et ouvrages d’arts, d’entretien routier communal et de réhabilitation des chemins dans plusieurs wilayas, comme Mascara, Bordj Bou Arreridj, Mostaganem, Guelma et Adrar. D’ailleurs, dans la wilaya d’Adrar, plus de 35 Km de routes à travers cette wilaya ont été mises en service, permettant de désenclaver des populations situées dans des endroits les plus reculés, souligne le bilan. Par ailleurs, 1.521 km de routes revêtues ont été livrés durant l’année 2020 dans le cadre du programme de sécurisation des frontières terrestres, tandis qu’un linéaire de 127,2 km de routes à travers les wilayas de Béchar et de Tindouf a été lancé dans le cadre dudit programme. Concernant le programme lancé en 2020, le bilan ressort dans son volet de sauvegarde du réseau routier un linéaire de 190 km de modernisation sur l’axe RN 06 qui a été lancé (Adrar), un projet de renforcement de la route nationale n 40, sur une distance de 20,3km (M’sila), ainsi que l’inauguration du projet d’entretien de la route de wilaya n66, reliant Al-Hachem et Zlmata (M’sila), sur une distance de 10 km. Plusieurs d’autres inaugurations et mise en service de renforcement et de modernisation de tronçons routes ont été réalisées durant la même année à Ager, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Mostaganem et Médéa, alors qu’il a été lancé en travaux, six (06) ouvrages d’art, dont 05 sur routes nationales et un (01) sur chemin de wilaya. En outre, dans le cadre du projet de la route nationale N1 (route transsaharienne), il a été procédé en 2020 à la réception de la dernière section restante sur l’axe Chiffa-Berrouaghia, sur un linéaire de 53 km. Elle comprend quatre tunnels dans les deux sens, d’une longueur globale de 9,6 km, soit 2,4 Km pour chaque tunnel, ainsi que d’importants viaducs réalisés par des entreprises nationales en partenariat avec des entreprises étrangères. Le nombre de ces ouvrages est de 35 pour une longueur totale de 12 Km. Pour le développement et entretien des infrastructures maritimes et portuaires, il a été lancé l’étude et construction d’un poste minéralier à l’Est du port de Betioua, la réalisation d’un port de pêche de Sidna Youcha (Tlemcen), réalisation d’un abri de pêche a Béni K’Sila (Béjaia), ainsi que la relance du projet du Port Centre de Centre de Hamdania – Cherchell – (Tipasa). S’agissant du développement et entretien des infrastructures aéroportuaires, le ministère a enregistré l’achèvement des travaux de renforcement de la piste principale et ses annexes de l’aérodrome d’Alger, l’achèvement des travaux d’adaptation du parking avions avec le nouveau terminal international de l’aérodrome d’Oran, ainsi que la réalisation de 05 plateformes pour hélicoptères (04 à El Oued et 01 Tindouf) dans le cadre du programme de sécurisation des frontières du pays. Pour le développement des infrastructures ferroviaires, le bilan indique qu’il a été réalisé, entre autres, le projet Setif/El Gouzi sur 108 Km, le projet de dédoublement de la voie existante du tronçon Jijel/El Milia et raccordement de la zone de Bellara au port de Djen-Djen, sur 52 km, études de la nouvelle ligne Chiffa/Ksar El Boukhari, soulignant que la réception finale de ces projets a été reportée de décembre 2020 à février 2021 à cause du retard dû essentiellement à la situation sanitaire (COVID-19).

A.A.