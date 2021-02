Ministère de l'Intérieur et Collectivités locales : Dix-neuf wilayas réaménagent les horaires de confinement de 22:00 au lendemain à 05:00

Dix-neuf (19) wilayas concernées par les mesures de confinement sanitaire prises pour endiguer la propagation du Covid-19 ont décidé un réaménagement des horaires de confinement partiel, désormais fixés de 22:00 au lendemain à 5:00.

Rendues publiques mardi par la majorité des wilayas concernées, les décisions de wilaya précisent que le réaménagement des horaires de confinement intervient sur instruction du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire dans le cadre du dispositif adopté par les pouvoirs publics pour la gestion de la situation sanitaire liée à la lutte contre la Covid-19. Il s'agit des wilayas concernées par le communiqué rendu public samedi dernier (30 janvier) par les services du Premier ministre concernant la reconduction du confinement partiel à domicile dans 19 wilayas du pays de vingt heures (20) jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin. Les wilayas concernées sont: : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent et Relizane. Selon le communiqué des services du Premier ministre, les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Ainsi, le réaménagement des horaires de confinement dans ces dix-neuf wilayas est intervenu en application du communiqué du Premier ministère, les différentes wilayas ayant motivé cette décision par "l’amélioration relative de la situation épidémiologique". Les dix-neuf wilaya ont également décidé la "réouverture des salles omnisports et des salles de sport, de même que les lieux de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages", et le prolongement des horaires d’ouverture des commerces jusqu’à 21:00, concernant les commerces des appareils électroménagers, d’articles ménagers et de décoration, de literies et tissus d’ameublement, d’articles de sport, de jeux et de jouets et les lieux de concentration de commerces. Ces nouveaux horaires concernent également les salons de coiffure pour hommes et femmes, les pâtisseries et confiseries, les cafés, restaurations et fast-food qui doivent limiter leurs activités uniquement à la vente à emporte. Les communiqués ont indiqué que les autorisations exceptionnelles de circulation délivrées par les services de wilaya demeureront valables et nul besoin d’en délivrer de nouvelles. A noter qu'un deuxième communiqué rendu public par la wilaya de Jijel a autorisé la réouverture des marchés à bétail dans le strict respect du protocole de prévention contre la propagation du Covid-19, la distanciation physique, et le port du masque entre autres. De même pour la wilaya de Tebessa qui a autorisé la réouverture des marchés à bétail et fixé les horaires et journées des marchés hebdomadaires dans les communes de Tebessa, Chrea, Bir El Ater et Bir Mokkadem. La wilaya de Biskra a décidé de son côté la prorogation de la mesure d'interdiction, à travers le territoire de la wilaya, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements tels que les regroupements au niveau des cimetières, en sus des réunions et assemblées générales organisées par certaines institutions.

APS