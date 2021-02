Le chargé de mission, M. Brahim Merad : Le président Tebboune veille en personne au suivi de la prise en charge des zones d'ombre

Le chargé de mission à la Présidence de la République, Brahim Merad a fait état de 32.700 projets arrêtés au profit des 15044 zones d'ombre au niveau national, soit une population de 8 millions d'habitants, assurant que le Président de la République "veille en personne" au suivi de leur prise en charge.

Dans un entretien à l'APS, M. Merad a affirmé que le Président de la République "suit en personne ce dossier" soulignant "l'impérative adhésion" de toutes les parties concernées pour atteindre les résultats escomptés. Précisant que l'avancement des travaux était suivi via une technologie permettant d'avoir les dernières données", il a évoqué des réalisations "très importantes" suite au financement de 62% des projets, dont les dotations ont été dégagées. La relance des zones d'ombre figure "en tête des priorités" et "tous les projets seront réalisés quelle que soit la conjoncture", car il s'agit, a-t-il ajouté, d'engagements phares du Président de la République. A ce propos, le chargé de mission à la Présidence de la République a indiqué que lors de ses visites sur le terrain dans les différentes wilayas il veillait à "rassurer les citoyens" et à "s'assurer" que les conditions économiques que traverse le pays en raison de la pandémie du Coronavirus et la chute des recettes pétrolières "n'impactent pas les engagements de l'Etat au profit de ces régions". Pour M. Merad, les 8 millions d'habitants des zones d'ombre "ont été victimes du nombre", en ce sens que les affectations des wilayas étaient généralement destinées aux régions à forte densité démographique" au détriment des zones reculées et isolées, dont la population a perdu espoir quant à l'amélioration de ses conditions de vie. Il a relevé, néanmoins, que les affectations financières "sont parfois faibles" et "ne peuvent répondre aux besoins de la wilaya". "Une chose est sûre, les habitants des zones d'ombre sont des Algériens à part entière et ont, à l'instar de tous leurs concitoyens, droit au développement comme l'a souligné le Président Tebboune, "grâce à qui les projecteurs ont été braqués sur ces zones, érigées en préoccupations centrales pour l'ensemble des responsables et placées au cœur des stratégies de développement", a soutenu M. Merad rappelant les instructions fermes du Président de la République pour "rattraper le retard enregistré". "Grâce à la politique pertinente, judicieuse et réaliste du Président de la République nous avons accompli des réalisations et je réaffirme que tous les secteurs et organismes œuvrent dans ce sens", a-t-il assuré, faisant observer que la situation commence à s'améliorer et que le citoyen est conscient du sérieux de la démarché du Président de la République pour réparer les injustices, dont souffrent les zones d'ombre. Il a cité, dans ce sens, la programmation à leur profit de plus de 32.000 projets pour une enveloppe de 480 milliards de DA. Le chargé de mission à la Présidence de la République a évoqué la mise au point, au niveau du ministère de l’Intérieur et des Collectivité locales, d’une application "permettant le suivi à distance de toutes les opérations de prise en charge des zones d’ombre, à travers les points focaux", ajoutant que cette application donne "une lisibilité" et "un bilan quotidien de tout ce qui se fait". A une question sur les critères de classification de "zone d’ombre", M. Merad a indiqué que la définition qui en a été faite par le Président Tebboune est "claire". Il s’agit de toute zone "isolée et éloignée des centres de vie, manquant des conditions de vie les plus élémentaires, difficile d’accès en l’absence de routes et de pistes, non raccordée à l’électricité, au gaz et à l’eau potable et ne bénéficiant pas de couverture sanitaire". Evoquant, également, les élèves confrontés dans ces zones à la difficulté de déplacement vers leurs écoles, à l’absence de repas chauds, de chauffage et d’éclairage public, "en tant que nécessité de sécurité et non pas de confort", M. Merad a résumé la définition de ces zones, "en les scènes de misère illustrées dans le reportage, dont la projection a été faite sur instruction du Président de la République devant les responsables et l’opinion publique nationale, voire internationale. De par sa longue carrière dans l’administration locale, notamment au niveau des wilayas de l’intérieur, le Président Tebboune a une parfaite connaissance des conditions de vie dans ces zones, dont la relance est l'un de ses engagements phares, a-t-il souligné. Par ailleurs, le chargé de mission à la Présidence de la République a précisé en réponse à la question de savoir si les bidonvilles ou les quartiers anarchiques construits de manière illégale pouvaient être considérés comme des zones d’ombre, que "les zones d’ombre sont les zones isolées et éloignées des centres de vie". Estimant inconcevable l’existence de zones d’ombre à Alger au vu des budgets affectés à cette wilaya, il a indiqué qu'il s’agit pour ces cas-là, d’absence de développement et non de zones d’ombre, proprement parlé.

La prise en charge des zones d'ombre en chiffres (ENCADRE)

Le nombre de projets proposés au titre de la prise en charge de populations des zones d'ombre à travers les différentes régions du pays s'est élevé à 32.700 projets, avec une enveloppe financière proposée de 480 milliards DA jusqu'à fin janvier dernier, a indiqué un bilan du conseiller du président de la République, chargé des zones d'ombre, dont une copie est parvenue à l'APS.

*Nombre de zones d'ombre recensées : 15.044 zones.

*Nombre d'habitants concernés : huit (8) millions d'habitants.

*Nombre de projets proposés : 32.700 projets.

*Enveloppe estimée pour répondre à ces besoins : 480 milliards de DA.

*Nombre de projets financés : 13.089 projets pour une enveloppe de plus de

*190 milliards de DA, soit près de 39,5%.

Projets parachevés : 8.191 projets, soit 62%, pour un montant de 92 milliards de DA.

*Projets en cours de réalisation : 2.353 projets, soit 19%.

*Projets non démarrés : 2.545 projets, soit 19%.

Etat des projets parachevés par secteurs:

Routes (réalisation et réhabilitation) : 1.877 projets ayant permis la réalisation de 1.323km, la réhabilitation de 2.800km, et l'ouverture de 884km de chemins ruraux dans des zones enclavées, au profit de près de 1,5 millions de citoyens.

Approvisionnement en eau potable : 1.581 projets ayant permis la réalisation de 2.700km de nouveaux réseaux, la réhabilitation de 495km d'anciens réseaux et le raccordement de 173.000 foyers au profit de 870.000 habitants.

Amélioration des conditions de scolarisation :

*Réalisation de 375 classes et réhabilitation de 298 écoles.

*Réalisation de 84 cantines scolaires et réhabilitation de 51 autres.

*Renforcement du parc de transport scolaire avec 471 nouveau bus outre 515 bus loués.

Structures de santé :

Trente-deux (32) nouvelles salles de soins réalisées et 175 autres réhabilitées.

Réseau d'assainissement :

Un total de 1162 opérations effectuées ayant abouti à la réalisation de 1100 km linéaires en sus du raccordement de 79.000 foyers (398.000 habitants).

Electricité, éclairage et gaz :

764 projets ayant permis la réalisation de 2180 km linéaires de réseau électrique pour le raccordement de 33.000 foyers (368507 habitants) et l'équipement de 2531 foyers en énergie solaire. 535 projets ayant permis la réalisation de 600 km linéaires de nouveaux réseaux et la réhabilitation de 235 km en faveur de 569041 habitants. 479 projets de gaz ayant permis la réalisation de 2055 km linéaires pour le raccordement de 56.000 foyers (284.000 habitants).

Des stades de proximité :

Réalisation de 261 stades au profit de 322641 habitants

Catastrophes naturelles:

Un total de 72 opérations en faveur de 253.211 habitants (protection des dangers de glissement de terrains, inondations, lutte

A.A.