LG annonce les résultats financiers 2020 : Ventes et bénéfice d’exploitation les plus élevés au quatrième trimestre de l’histoire de LG. Le bénéfice 2020 établit également un nouveau record d’entreprise.

(LG) a annoncé une bonne année avec en 2020 un chiffre d’affaires de 63,26 mille milliards KRW (56,45 milliards USD) et bénéfice d’exploitation record de 3,20 mille milliards de KRW (2,85 milliards USD), soit une augmentation de 31,1% par rapport à 2019, principalement par la hausse des ventes d’appareils électroménagers haut de gamme et de téléviseurs OLED ainsi que par croissance des solutions de composants automobiles.

Les ventes de 18,78 mille milliards de KRW (16,76 milliards USD) au quatrième trimestre ont augmenté de 16,9% à partir de la même période de 2019 et étaient 11% plus élevés que le trimestre précédent. Malgré l’impact du COVID-19, le bénéfice d’exploitation du trimestre de 650,20 milliards de KRW (580,19 millions USD) a augmenté de manière significative de 539% par rapport au quatrième trimestre de 2019. Alors que le COVID-19 et la lenteur de la reprise économique restent des préoccupations pour 2021, LG s’attend à ce que l’économie mondiale se normalise grâce aux politiques budgétaires saines des gouvernements mondiaux et la mise en œuvre réussie des vaccinations. En 2021, des technologies clés telles que L’intelligence artificielle, la 5G, L’IoT et la mobilité seront largement appliquées à divers domaines d’activité de LG. Le LG Home Appliance & Air Solution Company ont fini une autre année fructueuse avec un chiffre d’affaire record de 22,27 mille milliards de KRW en 2020 (19,87 milliards USD), soit une augmentation de 3,5% par rapport à l’année précédente et un bénéfice d’exploitation de 2,35 mille milliards de KRW (2,10 milliards USD), un autre record. Les résultats reflètent l’augmentation des ventes d’une nouvelle catégorie d’appareils et l’entreprise de location d’appareils électroménagers en Corée du Sud. Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre de 5,54 mille milliards de KRW (4,94 milliards USD) a été le plus élevé de l’histoire de l’entreprise, une augmentation de 20% d’une année à une autre avec une croissance à deux chiffres en Corée du Sud, Amérique du Nord et Europe. La société LG Home Entertainment a déclaré en 2020 un chiffre d’affaires de 13,18 mille milliards de KRW (11.76 Milliards USD) et un bénéfice d’exploitation de 969,70 milliards KRW (865,29 millions USD), une augmentation de 22,9% par rapport à l’année précédente. Les ventes au cours du trimestre 2020 de 4,28 mille milliards de KRW (3,82 milliards USD) étaient plus élevées que le quatrième trimestre de 2019 et en hausse de 16,7 % du trimestre précédent. Le bénéfice d’exploitation trimestriel de 204,50 milliards de KRW (182,48 millions USD) reflète une augmentation des ventes en Amérique du Nord et en Europe. La société LG Mobile Communications a annoncé le chiffre d’affaires de 5,22 mille mil-liards de KRW (4,66 milliards USD). Le chiffre d’affaires de 1,39 mille milliards de KRW (1,24 milliards USD) au cours du quatrième trimestre était élevé de 4,9% qu’au même trimestre de 2019 mais de 9,2% de moins que le trimestre précédent en raison de la pénurie de chipsets 4G et de la faiblesse des ventes de smartphones premium sur les marchés étrangers. La perte d’exploitation en année pleine s’est élevée à 841,20 milliards KRW (750,63 million USD), reflétant l’augmentation des investissements marketing pour soutenir les appareils phares, partiellement compensés par es réductions de coûts fixes dues à l’efficacité de fabrication. La société LG Vehicle Component Solutions a déclaré des ventes de 5,80 mille milliards de KRW (5,18 milliards USD) en 2020, soit une croissance de 6,1% par rapport à 2019. Le chiffre d'affaires de 1,91 mille milliards KRW (1,71 milliard USD) au quatrième tri-mestre était plus élevé de 41,3% que le même trimestre de l'année précédente en grande partie grâce à la reprise de la demande dans les marchés de l'automobile, y compris l'Amérique du Nord et l'Europe et augmentation des projets de vente. La modeste perte d'exploitation de 2 milliards KRW (1,78 million USD) du quatrième trimestre s’est amé-liorée d'une année à l'autre et d'un trimestre à l'autre grâce à des augmentations des ventes alignées sur la reprise de la demande du marché au second semestre, ainsi qu'une meilleure gestion des coûts. La société LG Business Solutions a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 6,01 mille milliards de KRW (5,36 milliards USD) avec un bénéfice d'exploitation de 457,88 mil-liards KRW (408,51 USD millions) en raison de la croissance de la demande de produits informatiques liés au travail à distance et l’apprentissage en ligne. Au quatrième tri-mestre, les ventes de 1,51 mille millions de KRW (1,35 milliard USD) étaient de Supé-rieures de 4,8% à la même période de 2019, alors que le bénéfice d'exploitation trimes-triel était de 70,30 milliards KRW (62,73 millions USD), soit moins que l'année précé-dente en raison de la hausse des prix des composants et coûts globaux de logistiques. On s’attend à l’amélioration du marché des écrans d'information à mesure que la demande mondiale se rétablit tandis que la demande de produits informatiques continue de croître. L’activité des modules solaires de la société devrait s’améliorer avec une demande ac-crue pour les énergies renouvelables sur les principaux marchés développés.

Explications des taux de change 4Q 2020.

Les résultats trimestriels non audités de LG Electronics sont basés sur les IFRS (Normes internationales d’information financière) pour la période de trois mois se terminant le 31 décembre 2020. Les montants en won coréen (KRW) sont convertis en dollars américains (USD) à la moyenne du taux de la période de trois mois du trimestre correspondant - 1 120,66 KRW par USD.

M.B.