AADL : 21.000 souscripteurs ont utilisé le service "AADL-prise de rendez-vous" via internet

L'Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) a indiqué, dans un communiqué publié sur page Facebook, que près de 21.000 souscripteurs avaient utilisé le service de Prise de rendez-vous via internet lancé en octobre dernier.

"Près de 21.000 souscripteurs ont accédé, du 23 octobre 2020 au 15 janvier 2021, au site web de l'AADL dédié à la prise de rendez-vous pour se renseigner sur diverses préoccupations", précise la même source. Selon les chiffres avancés par l'AADL, 18.608 souscripteurs ont recouru au site de prise de rendez-vous pour bénéficier des différentes prestations commerciales assurées par l'agence contre 1.771 résidents AADL qui ont pris des rendez-vous dans l'objectif de profiter des services de gestion immobilière tandis que 543 souscripteurs ont utilisé le même site pour se renseigner sur l'avancement des projets. Selon le communiqué, 4.244 souscripteurs ont été réceptionnés au niveau de l'agence pour la prise en charge de leurs préoccupations. Et d'ajouter que les préoccupations des souscripteurs ont concerné les recours (5.586 souscripteurs), les attestations d'affectation (2.915), le choix de sites (1.673), les procédures d'obtention de documents et de contrats (1.420), la consultation des résultats de recours (1.262), la régularisation de la situation des 3e et 4e tranches (1.671) et l'état d'avancement des travaux extérieurs dans divers sites et chantiers (145) outre des réclamations relatives aux pannes des ascenseurs qui ont été prises en charge (19 résidents AADL), ajoute la même source.

APS