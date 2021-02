AEP : Instructions pour éviter les perturbations durant le Ramadhan et la saison estivale

Le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki, a donné, des instructions "fermes" aux directeurs des Ressources en Eau et ceux des unités de l'Algérienne des Eaux (ADE), pour l'intensification des efforts afin d'éviter les perturbations et les coupures du réseau de l'alimentation en eau potable (AEP) durant le mois de Ramadhan et la saison estivale, a-t-on appris auprès du ministère.

Présidant une réunion tenue par visioconférence avec les responsables du secteur, M. Berraki a mis l'accent sur l'impératif de renforcer la coordination entre les directeurs de wilaya et ceux des unités de l'ADE en vue d'œuvrer à l'amélioration du service public et à garantir un approvisionnement continu en eau potable de toutes les wilayas du pays. Le ministre a insisté, en outre, sur l'importance de raccorder les habitants des zones d'ombre des différentes wilayas du pays au réseau d'AEP notamment avec l'approche du mois de Ramadhan et de la saison estivale, où une forte demande est enregistrée, plaidant pour l'économie de l'eau et la lutte contre le phénomène des raccordements anarchiques au réseau d'AEP qui sont à l'origine de pertes considérables de cette ressource vitale. Cette rencontre vise à mettre en exergue "les véritables problèmes affectant la qualité du service public de l'AEP dans les différentes wilayas, outre l'examen des solutions proposées et des projets des responsables locaux visant à pallier les lacunes enregistrées".

APS