Pêche : 44,4 % des navires sont inactifs

Le nombre total des navires de pêche a atteint, en 2019, un niveau de 5793 navires soit une croissance positive de 3,1% par rapport à l’année écoulée relève l’ONS qui vient de publier une compilation de données marquant l’évolution des statistiques de la pêche entre 2018 et 2019. Selon l’ONS cette flotte est dominée par les navires dont la longueur est moins de 6 mètres (43,8%).

Elle est répartie en trois principaux segments à savoir les petits métiers (61,3%), les sardiniers (28,7%) et les chalutiers (9,5%). « 44,4% de cette flotte sont des navires inactifs » note l’ONS. Les petits métiers qui représentent plus 60% du total des navires ont baissé de 3,3% par rapport à 2018, à cela s’ajoute, le taux d’inactivité des unités de pêche observé, soit 57% de navires inactifs. Ce segment est dominé par les navires ayant une longueur moins de 6 mètres soit près de 71% du total des petits métiers. Il en va de même pour les chalutiers, qui ont vu leur nombre diminuer d’une unité. La plupart de ces navires se distinguent par une longueur comprise entre 12 et 24 mètres. Le reste appartient à la classe des plus de 24 mètres de longueur. En revanche, les sardiniers ont progressé de 21,6% comparativement à 2018. Près de 78% de navires sont actifs et se distinguent par une longueur comprise entre 12 et 24 mètres. Concernant les thoniers, l’année 2019 a enregistré 5 unités de plus par rapport à 2018 passant ainsi de 19 à 24 unités dont seulement 2 thoniers inactifs.

La production des pêches de capture a accusé une baisse estimée à près de 13%

« En 2019, la production des pêches de capture a accusé une baisse estimée à près de 13% par rapport à 2018 » indique l’ONS. En effet, une production de 104881 tonnes dont 72,4% de poissons pélagiques a été réalisée contre 120354 tonnes en 2018, soit un recul de 15473 tonnes en 2019. Ce recul peut s’expliquer par le fait que 44,4% de la flotte sont des navires inactifs. Par groupes d’espèces, les quantités de poissons pélagiques pêchés en 2019 ont enregistré une baisse évaluée à 17,8%. Il en est de même pour les mollusques, crustacés et raies et squales qui ont vu leur production régresser respectivement de 44%, 2,3% et 44,5%. En revanche, les espèces démersales ont affiché une augmentation de 31,6% pour se situer à 7742 tonnes contre 5884 en 2018. Par type de métier, la production réalisée par les sardiniers qui représente 62,1% de la production nationale a vu son volume baissé de près de 13%. De même pour les petits métiers dont le volume pêché durant 2019 a baissé de près de 70% comparativement à 2018, passant ainsi de 8894 à 2703 tonnes. Concernant les chalutiers, leur production s’est démarquée par une légère augmentation, soit 1,2% passant ainsi de 17408 tonnes en 2018 à17612 tonnes en 2019.Pour ce qui est des thoniers, une production de 1437 tonnes de thon rouge a été réalisée au titre de l’année 2019, soit une hausse de 10,5% par rapport à l’année antérieure. A l’échelon régional, la plupart des wilayas côtières ont affiché un recul de la production à l’exception des wilayas de Skikda (24,7%), Boumerdes (21,4%), El Taref (17,9%) et Annaba (14,5%). La wilaya de Ain Temouchent, même avec une chute estimée à 33,3% demeure toujours la première productrice de poissons avec une production évaluée à 15426 tonnes, soit près de 15% de la production nationale. Pour ce qui est de la production aquacole, et après la tendance haussière entamée en 2015, l’année 2019 s’est caractérisée par une croissance négative de la production aquacole, soit un repli de 7,2% par rapport à 2018. Par zone d’activité aquacole, la pêche continentale (barrage, lac, bassins agricoles et plans d’eaux) a produit 2230 tonnes en 2019, soit 47,1% de la production aquacole totale, accusant ainsi une baisse de 27,4% par rapport à 2018. Pour ce qui est de la pisciculture d'eau marine et de la conchyliculture, la production a atteint 2505 tonnes en 2019, soit une augmentation de 23,5%. Au niveau régional, la wilaya de Chlef et Ain Defla se démarquent avec près de 47% de la production aquacole totale suivies par Tipaza et Relizane avec des parts respectives de 11,6% et 9,3%.

L’emploi total dans le secteur de la pêche est évalué à 122 509 travailleurs

L’emploi total dans le secteur de la pêche, en 2019, est évalué à 122 509 travailleurs dont 48% considérés comme emplois directs, soit une croissance de 5,9% par rapport à l’année écoulée. De même pour l’emploi indirect qui a enregistré une hausse de 7,6 % passant ainsi de 59466 employés à 63964. Les inscrits maritimes enregistrés au titre de l’année 2019 ont augmenté de 4,2% par rapport à 2018, passant ainsi de 56206 à 58545 inscrits. Les marins pêcheurs qui représentent 85,2% du total de ces inscrits ont progressé de 3,6%. Même tendance a été affichée pour les patrons côtiers et les mécaniciens avec des taux de croissance de 10,5% et 1,2% respectivement. La répartition des inscrits maritimes par wilaya fait ressortir Mostaganem et Tipaza avec près de 13% chacune du total des emplois directs. Par catégorie professionnelle, le nombre le plus élevé de marins est enregistré par la wilaya de Tipaza avec 6435 travailleurs, suivie par Mostaganem, Ain Témouchent et Annaba avec 6205, 5862 et 5437 marins respectivement. Quant aux patrons côtiers, La wilaya de Mostaganem compte le plus avec 825 patrons suivie par Jijel, EL Tarf et Tipaza avec respectivement 644, 566 et 562 patrons. Les importations des produits halieutiques ont connu une hausse estimée à 13,6% durant l’année 2019, atteignant un volume de 35064,6 tonnes contre 30862,5 tonnes en 2018. Cette croissance est due essentiellement à la hausse enregistrée par les importations des filets de poissons et des poissons frais, soit 37,9% et 44,5% respectivement. A l’inverse de ces deux produits, l’importation des poissons congelés qui représente 31% du total des importations, a diminué de 3,7% par rapport à l’année antérieure. En termes de valeurs, le montant de ces importations s’est établi à 117,8 millions USD en 2019 contre 99,5 millions USD en 2018, soit une hausse évaluée à 18,4%. Il est à noter que près de 61% du montant global des importations résultent de l’importation des filets de poissons, soit 71,9 millions USD. Le volume des exportations du secteur de la pêche, en 2019, s’élève à1999,3 tonnes pour une valeur de 9,14 millions de dollars. « Comparativement à l’année 2018 dont la quantité exportée était évaluée à 4158,6 tonnes pour une valeur de 12,38 millions de dollars, on enregistre une régression de près de 52% en volume et 26,2% en valeur » constate l’ONS. La quasi-totalité des produits de pêche sont concernés par cette baisse notamment les mollusques et les poissons frais avec -81,2% et -56,8% respectivement. En revanche, le volume des poissons vivants qui constitue 39,3% du volume global des exportations a augmenté de 98,8%, passant de 395,2 tonnes en 2018 à 785,6 tonnes en 2019.

A.S.