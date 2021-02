Banques, assurances, impôts et finances publiques : Les réalisations du ministère des Finances

Le ministre des Finances a publié sur son site web le bilan des réalisations pour 2020. Le Ministère des Finances a, notamment, mis l’accent sur l’accélération du rythme des réformes du système des finances publiques, ainsi que celles des institutions financières, pour notamment l’amélioration de la gouvernance des banques publiques et la diversification des produits de la finance alternative « islamique ».

Le document fait état d’une étude pour l’ouverture des capitaux de deux banques publiques. Une nouvelle génération de réformes est lancée pour l’amélioration de la gouvernance des banques publiques, et la diversification de l’offre de financement et le renforcement du marché des crédits bancaires notamment le capital investissement et les produits financiers alternatifs (participatif) ainsi que l’amélioration du système de garantie des crédits à la PME. Les banques publiques ont procédé, au cours du deuxième semestre de l’année 2020, au lancement de nouveaux produits charia compatible au niveau de 75 agences sur le territoire national. Le document signale, aussi, le lancement de 12 agences digitales permettant de nouvelles fonctionnalités notamment la consultation du solde à distance, la demande des chéquiers et des cartes bancaires en ligne ainsi que les relevés des transactions. Les banques publiques se préparent également au lancement du e-banking et du mbanking. S’agissant du secteur des assurances, le processus a été consolidé à travers notamment la révision du cadre légal en vue de sa reconfiguration pour répondre aux demandes du marché notamment à travers le développement de produits de l’assurance alternative en Algérie. Un projet de décret sur le produit TAKAFUL a été élaboré en 2020. Il est également question de la reconfiguration des institutions financières ayant des activités connexes comme la Société de Réassurance Hypothécaire (SRH) et la Société de Garantie des Crédits Immobiliers (SGCI) ainsi que de la Compagnie d’Assurance des Garanties d’Exportation (CAGEX) et de la Caisse de Garantie de Marchés Publics (CGMP).

Réformes fiscales

Concernant la réforme fiscale, le ministère des finances soutient que la réforme engagée a profondément transformé le système fiscal national à travers notamment la simplification des procédures fiscales, le réaménagement des différentes catégories d’impôts, la réorganisation des services fiscaux notamment la création de la Direction des Grandes Entreprises, la Direction de l’Information et de la Documentation, des Centres des impôts et des Centres de Proximité des Impôts. Aussi, la mise en place du système d’information « JIBAYATIC» assurera une gestion dématérialisée des différents impôts et taxes en instituant, progressivement, la télédéclaration et le télépaiement de ces droits. Il est actuellement en cours de déploiement. A l’effet d’améliorer la qualité du service public dispensé au contribuable, en sus de la simplification des procédures fiscales, l’administration fiscale a réalisé, malgré toutes les contraintes liées au manque des ressources financières et des assiettes foncières, un nombre considérable de nouvelles infrastructures dans le cadre de son programme de modernisation. Il s’agit de 122 Centres des impôts (CDI) sur 255 prévus, et de 39 sur 65 pour les Centres de proximité des impôts (CPI). Dans cette perspective, le Ministère des finances veillera à l’accélération du déploiement du nouveau système « JIBAYATIC », à la poursuite de la simplification des procédures en vue de l’amélioration de la qualité du service public d’une part, et du renforcement du rendement du recouvrement par le contrôle d’autre part.

Lutte contre le blanchiment d’argent et les transferts illicites

Durant la période allant de 2018 à novembre 2020, la CTRF a reçu 6354 déclarations de soupçons, dont 1924 au titre de l'année 2020, particulièrement des banques et établissements financiers relève le bilan du ministère des Finances. Elle a également été destinataire de 398 rapports confidentiels de l'administration des douanes, des impôts, de l’Inspection Générale des Finances et de la Banque d'Algérie dont 54 au titre de l'année 2020. Au titre de l'année 2020, l’exploitation des informations suscitées a permis à la CTRF de signaler tous les cas suspects aux autorités nationales concernées. La CTRF a transmis aux autorités judiciaires, 11 dossiers, résultant des analyses spontanées réalisées sur les déclarations de soupçon, rapports confidentiels ou information spontanée en provenance des cellules étrangères homologues. La CTRF a intensifié les actions de coopération avec ses homologues étrangers pour lutter contre le blanchiment d’argent, les transferts illicites et le financement du terrorisme. Durant l’année 2020, le Ministère des Finances a réalisé des travaux sur les prévisions macroéconomiques, les politiques budgétaire et fiscale, le cadrage macroéconomique et financier des lois de finances, la simulation sur les impacts des mesures à caractère économique et financier et sur les impacts de la Covid 19 sur l’économie ainsi que les mesures fiscales, budgétaires, monétaires et bancaires, pour faire aux impacts de la pandémie. Des travaux sur l’évaluation de la politique des finances publiques en Algérie (période 2000-2019) et sur la problématique du financement du déficit budgétaire ont été également réalisés. En termes de prospective, le département a réalisé des études ponant sur l’Algérie vision 2035, le capital humain, la transition démographique, l’estimation du potentiel de la croissance économique en Algérie à long terme ; l’estimation des principaux indicateurs liés au commerce extérieur et sur l’évaluation de l’impact du Coronavirus sur l’Algérie.

Redéfinition de notre système de finances publiques

Le Ministère des Finances a initié depuis plusieurs années des réformes ambitieuses qui portent essentiellement sur la redéfinition de notre système de finances publiques pour une meilleure efficacité de l’emploi des ressources publiques et la réforme du système bancaire et financier en soutien et au service de l’économie et de l’entreprise. Les programmes de modernisation, arrêtés dans ce cadre, vise l’amélioration de la qualité du service public, la lutte contre les effets pervers de la bureaucratie et l’éradication des fléaux financiers. Dans cette perspective, la feuille de route des actions communes à toutes ces réformes comporte notamment, l’adaptation ou la refonte du cadre légal, la réorganisation des services du Ministère des Finances, la simplification des procédures, le renforcement des infrastructures au niveau déconcentré, la numérisation de l’activité des finances publiques l’amélioration de la qualité de la ressource humaine et des compétences de l’encadrement. Le ministère des Finances indique que les réformes, en cours de réalisation, se sont heurtées à plusieurs contraintes, et à différents niveaux, imputables essentiellement au retard accusé dans l’adoption de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf) qui constituait un préalable incontestable pour le passage à la budgétisation par objectif, et aux difficultés rencontrées, au niveau local (terrain, gestion des crédits) , pour la réalisation des infrastructures aptes à recevoir les installations requises (réseaux et serveurs) des administrations fiscales, domaniales, comptables et douanières pour le déploiement des différentes solutions développées. La réforme budgétaire, communément appelée « la modernisation des systèmes budgétaires (MSB)» repose sur une approche pluriannuelle de gestion des recettes et des dépenses, qui se traduit par une budgétisation par programme axée sur les résultats , par une responsabilisation des gestionnaires et par l’amélioration du contenu et de la présentation du budget de l’État pour une meilleure gestion budgétaire. Au titre de cette réforme, le Ministère des Finances a accompli des réalisations appréciables ces dernières années, malgré le retard pris pour la promulgation de la LOLF. 12 textes d’application pris en application de la LOLF ont été élaborés. Onze textes ont déjà été adoptés.

A.S.