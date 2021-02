Dans un contexte de crise sanitaire et économique : La demande gazière connaît une baisse importante en 2020

Dans un contexte de crise sanitaire et économique sans précédent, la demande gazière mondiale connaît une baisse importante en 2020. Cependant, le gaz naturel est moins affecté que les autres énergies fossiles grâce à une offre compétitive, à la résilience de l’industrie du GNL et aux qualités environnementales de cette énergie qui ont favorisé sa substitution au fioul et au charbon.

Pour poursuivre son expansion mondiale, l’industrie gazière s’engage sur la voie de la décarbonation à tous les stades de la chaîne de valeur. C’est que relève l’IFP Energies nouvelles, (Ifpen) dans son panorama consacré, « aux développements récents et perspectives du marché gazier ». Dans un contexte exceptionnel de crise économique et sanitaire, la transition énergétique vers des formes d’énergies plus propres a continué à impacter les marchés de l’énergie en 2020. La demande de gaz naturel a été en 2020 le résultat de deux effets opposés : l’un favorable au gaz du fait que depuis quelques années, la transition énergétique en cours se traduit non seulement par une croissance exponentielle des énergies renouvelables mais également le remplacement du charbon par le gaz naturel sur des marchés fortement consommateurs (États-Unis, Chine, Europe), l’autre défavorable, , la pandémie de la Covid-19 ayant entraîné dans son sillage un recul important de la demande de toutes les énergies fossiles. Selon l’Ifpen la crise économique et sanitaire a plus que jamais renforcé le degré d’incertitudes de la demande gazière à moyen et long termes. L’institut de recherche français indique que celle-ci dépend du contexte économique et de la rapidité de la transition énergétique et des progrès technologiques. « Les énergies renouvelables sont devenues compétitives et font concurrence au gaz lorsqu’elles se développent à grande échelle. Même si la crise sanitaire a créé plus de risques d’approvisionnement et de retards dans la construction des projets d’énergies renouvelables, les perspectives de croissance forte des énergies renouvelables à moyen et long terme restent inchangées » relève l’Ifpen. Les technologies solaires et éoliennes sont déjà compétitives dans les pays du G20 et on peut s’attendre à ce que le LCOE du photovoltaïque solaire en particulier poursuive sa tendance à la baisse. Dans son dernier rapport du WEO2020, l’AIE souligne que le solaire va devenir le principal moteur de la croissance de la production d’électricité, suivi de l’éolien terrestre et en mer. Les années récentes ont mis en évidence le rôle fondamental du commerce gazier sur longue distance (entre continents) et en particulier du GNL pour répondre aux besoins d’approvisionnement croissants de l’Europe et de l’Asie. « Compte tenu d’une décroissance forte de la production européenne, les importations gazières, aussi bien sous forme de GNL que par gazoduc sont amenées à augmenter fortement d’ici 2025-2030 » prévoir l’institut français. L’Europe restera un marché de dernier recours pour le GNL, mais devrait voir rapidement le gaz russe (via gazoducs) regagner du terrain puisque le GNL se redirige vers l’Asie. « Cela est cependant conditionné soit à la mise en service du gazoduc Nord Stream 2 soit à des renégociations entre la Russie, et l’Ukraine pour augmenter les volumes transités vers l’Europe. Or, le projet Nord Stream 2, visant à doubler les exportations de gaz russe vers l’Allemagne, est bloqué en raison des sanctions américaines et polonaises » précise l’Ifpen. À plus long terme, ajoute-t-il, le commerce inter-régional devrait poursuivre une forte croissance pour répondre aux besoins des marchés émergents d’Asie, la Chine et l’Inde en tête. Les enjeux de sécurité et de diversification de l’approvisionnement gazier sont donc majeurs et cela entraîne des tensions géopolitiques croissantes aussi bien sur les routes d’approvisionnement actuelles et potentielles du GNL (détroit d’Ormuz, Moyen-Orient) que les voies d’exportations par gazoducs (Europe-Russie, Méditerranée orientale). D’après Cedigaz, le commerce inter-régional de gaz naturel connaîtra une expansion soutenue de 2,7 %/an d’ici 2040, alors que la demande gazière augmentera de 1,2 %/an. La part du GNL dans les échanges passera alors de 47% en 2019 à 54 % en 2025 et 60 % en 2040. Selon l’institut français de recherche, la pandémie de la Covid-19 a entraîné des retards dans la construction des projets GNL et des décisions de financement, malgré un besoin d’investissement toujours important dans de nouvelles capacités d’exportations de GNL pour répondre à la demande après 2025 (figure 6). En 2020, une seule décision finale d’investissement a été prise pour un projet de liquéfaction : le projet d’Energia Costa Azul de Sempra en Basse Californie au Mexique. La compagnie Total a pris une participation dans ce projet, aux côtés de Sempra et IEnova. Dans le contexte économique actuel, ce projet est avantagé car relativement peu coûteux. Il s’appuie en effet sur des infrastructures gazières existantes, représente une petite capacité (3,25 Mtpa) et est alimenté par du gaz associé du bassin Permien des États-Unis. « À l’avenir, la croissance du GNL repose en grande partie sur une maîtrise des coûts à tous les stades de la chaîne de valeur, l’efficacité des mesures de décarbonation et l’essor des nouvelles filières » souligne l’Ifpen.

A.S.