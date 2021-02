M. Djaaboub : Titularisation de 47.000 détenteurs de contrats de pré-emploi au niveau national

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub, a fait état, à Tissemsilt, de la titularisation de 47.000 détenteurs de contrats de pré-emploi au niveau national.

Dans un point de presse en marge de sa visite d'inspection dans la wilaya, le ministre a indiqué qu'à ce jour, 47.000 détenteurs de contrats de pré-emploi au niveau national ont été titularisés, soulignant que l'opération concerne 370.000 contractuels répartis en deux catégories, à savoir ceux cumulant 8 années et plus d'expérience jusqu'à 2019, et ceux totalisant trois à 8 ans d'expérience cette année. M. Djaaboub a assuré qu'il sera procédé dans les prochains jours à l'activation de l'opération de titularisation pour atteindre un grand taux d'insertion et l'achever définitivement cette année. Par ailleurs, il a fait savoir que son département ministériel œuvre à endiguer définitivement la bureaucratie dans les instances du secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, en plus de la numérisation et de l'allègement des procédures. Concernant les dossiers en suspens des demandeurs d'aides financières dans le cadre du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS), le ministre a indiqué qu'il a donné des instructions au Directeur général du FNPOS pour activer l'opération d'octroi des aides financières disponibles. El Hachemi Djaaboub, qui a présidé la cérémonie de remise de décisions d'insertion de diplômés, des contrats de location de locaux commerciaux relevant du secteur de l'habitat situés dans la commune de Layoune et de chèques bancaires dans le cadre de dispositifs d'aide à l'emploi au profit de plusieurs bénéficiaires, a souligné l'importance d'encourager les jeunes à accéder au monde de l'entreprenariat, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des services de santé afin d'absorber le chômage. Une vision prospective du Gouvernement sera suivie par des mesures incitatives visant à développer l'investissement et fournir des emplois aux jeunes, a-t-il fait savoir, notant que la pandémie du coronavirus a causé des pertes en postes d'emploi. A ce propos, le ministre a rappelé que les salaires des travailleurs ont été payés durant le congé exceptionnel à cause de la pandémie du Covid-19. Le premier responsable du secteur s'est enquis du projet d'élevage de bétail dans le cadre de l'agence de la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) dans la région de "Ouatouat " dans la commune de Tissemsilt et inspecté les sièges de l'antenne de la CNAC et l'agence de la Caisse nationale d'assurance sociale des salariés (CNAS). Il s'est également rendu à une exposition de micro-entreprises concrétisées dans le cadre des dispositifs de soutien à l'emploi.

APS